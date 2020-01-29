深圳灣管制站炸彈照片曝光　內藏電話及螺絲　可遙控引爆

昨日(28日)中午12時許，網上流傳深圳灣管制站有炸彈，並附有圖片。網上圖片所見，警員將口岸的廁所範圍圍封。《香港01》記者到場了解，發現警方爆炸品處理課(EOD)人員亦已在場處理。據悉，發現炸彈位置，為深圳灣管制站大樓對開一個垃圾桶內。與此同時，社交媒體Telegram一個頻道，於昨晨10時曾預言在「非鐵路連接嘅口岸」放炸彈，稱「保證呢粒（炸彈）唔會傷及無辜」，又聲言港府如不封關，「我哋幫你封」。

警方回覆《香港01》指，警方於1月28日上午約10時，在天水圍深圳灣口岸調查一宗「發現可疑物品」案件。據報，案發時口岸一名保安人員聽到巨響，遂上前查看，發現一垃圾桶內有一個懷疑爆炸裝置。

警方爆炸品處理課人員接報到場，檢獲一個經無線電話遙控的裝置，該裝置內藏有懷疑爆炸品。人員在現場檢走該裝置作進一步檢驗。事件中無人受傷，毋須疏散。案件交由有組織罪案及三合會調查科跟進。

此外，警方向傳媒提供該炸彈的相關圖片，可見該爆炸裝置，為一個非智能手提電話、以電線聯著一個電路板、數顆「18650」鋰電池及一些螺絲。

警方封鎖爆炸案現場調查。(邵珮琳攝)