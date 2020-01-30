【武漢肺炎】網傳深夜現購口罩人龍　屈臣氏籲：唔好通宵排隊

新型冠狀病毒持續肆虐，市民為求購得口罩防疫，竟得全港東奔西撲，儼如口罩荒。連鎖藥房屈臣氏，昨日(29日)在網上預告今日(30日)將陸續有少量口罩及衛生用品送抵全線分店；每人限購一盒(50個)，數量有限且不設留貨及預訂。

網傳屈臣氏將軍澳廣場分店有逾百人排隊。(網上圖片)

昨深夜11時，網傳一張相信是屈臣氏將軍澳廣場分店外，大排長龍的相片。相片中的人群，大多戴上口罩。有傳是大批市民通宵輪候，等待今早屈臣氏開門時購買口罩。然而《香港01》記者於昨深夜11時15分抵達將軍澳廣場時，屈臣氏門外卻空無一人。有夜更保安員指，晚上根本沒有人龍，估計是較早時份拍攝的相片。

該店已經落閘，玻璃櫥窗貼有「手術口罩，酒精紙，酒精搓手液/噴霧，今日已全部售罄，不便之處敬請原諒」的通告。門外則架起了屬於商場的鐵馬，相信是準備今日上午排隊人龍維持秩序之用。據知，該分店將於今日早上11時營業。此外，其鄰旁一間西藥房，亦貼有售罄口罩的通告。

記者隨後再到旺角及馬鞍山頌安等屈臣氏分店視察，亦未見有人通宵排隊輪候。

屈臣氏昨深夜在其FACEBOOK專頁上再發帖文：「提提大家聽日只有極少量抗疫產品返貨，而全線香港送貨時間亦有所不同，不同區域會於早上或下午收貨。溫馨提示，天氣寒冷，請大家唔好通宵排隊呀，小心保重身體！我們會繼續盡全力全球搜羅防疫產品，唯數量有限不足以應付所有需求，謹此致歉，希望大家體諒。下批抗疫產品，會喺二月初再陸續到貨，請大家留意更多公佈！謝謝！」