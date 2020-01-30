【武漢肺炎】上海救治專家組組長：前線醫生全換共產黨員上

新型冠狀病毒引發的肺炎疫情在內地各個地區擴散，上海至少96宗確診病例。上海醫療救治專家組組長、華山醫院感染科主任張文宏今（29日）接受傳媒訪問時表示，為消除前線醫生的恐懼，他自己每周會巡房至少1至2次。 張文宏又表示，會將所有前線醫生換成科室裡的共產黨員，「共產黨員宣誓時不是說把人民利益放在第一位嗎？」更指已經召開黨小組會議，不容討價還價，「共產黨的口號你平時喊喊可以，我不管你有什麼想法，對不起，現在你馬上給我上去。」

上海華山醫院感染科是國家重點學科，參與過「沙士」與H7N9禽流感的救治。(資料圖片)

上海華山醫院感染科主任張文宏表示，華山醫院的病房不需要他巡房，他去巡房的主要原因只有一點，就是要消除醫生的恐懼，「你主任老是在後面指手畫腳，不和病人接觸，讓我們站在危險第一線，這怎麼能接受呢。」

張又表示，會將所有從去年年底到現在為止的醫生全部換崗。指這批醫生在對疫情的傳播性一無所知的情形下，把自己暴露在疾病前面，「不管是自願的也好，是被逼的也好，我認為他們都是非常了不起的。」

讚揚前線醫生了不起：不能欺負聽話的人

他稱，人不能欺負聽話的人，因此他決定把所有崗位的醫生換成科室裡所有的共產黨員，「共產黨員宣誓時不是說把人民利益放在第一位嗎？」他指自己已召開黨小組會議，「共產黨的口號你平時喊喊可以，這個時候，你平時入黨，我不管你有什麼想法，對不起，現在你馬上給我上去，不管你同意或者不同意，你都得上去。心裏想上去也好，是因為黨的約束也好，沒有（得）討價還價，肯定得上去。」

張文宏是中華醫學會感染病學分會常委兼秘書長，中華預防醫學會感染病分會副主任委員，他所領銜的華山醫院感染科是國家重點學科，參與過「沙士」與H7N9禽流感的救治。