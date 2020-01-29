【武漢肺炎】被指賣假、二手口罩　葵涌藥房澄清：無提價反被誤會

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新型冠狀病毒引發的肺炎疫情持續，市民爭相購買口罩防疫，本港市面「一罩難求」的情況，部份商戶大幅加價售賣口罩，價錢及質量受到關注。網上流傳有無良商人售賣「黑心口罩」疑雲，有網民更列出多間藥房名稱，聲稱其售賣的口罩是假冒及二手貨，當中被點名的包括葵涌德仁中西大藥，店方今日（29日）在faceboook發文清澄，強調絕不做有違良心生意，疫情期間嚴禁員工提價，售賣的口罩維持每盒50元，相信因與市場價格差距頗大而被誤會，又指自沙士至今，該店的口罩每盒售價從未超過50元。

03年至今　口罩每盒售價不逾50元

葵涌德仁中西大藥房今日在於fb專頁以「無懼抺黑誹謗 繼續憑良心為街坊」為題發文，指發現藥房在網上被標籤售賣假或二手口罩，澄清並非事實。店方指開業40多年一向貨真價實，由2003年非典型肺炎至今次武漢新型冠狀病毒，該店出售的合規格三層外科囗罩，每售價格從未超過50元，而今次疫情期間，亦嚴禁員工提價，依然維持每盒口罩售50元，相信因與市場價格差距頗大而被誤會。

店方指街坊們必定明白及可作證，強調絕不做有違良心生意，且定必追究不實資訊發布人的法律責任。有網民其後留言對對藥房表示支持，形容是良心商店及光顧多年，又指希望藥房盡快補貨通知大眾。

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