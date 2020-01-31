【武漢肺炎】藥房疑售未來口罩被控　供應商澄清：預用三月包裝盒

日前旺角有藥房疑出售「未來口罩」，男負責人涉違反《商品說明條例》被捕。泰國生產商Longmed回覆香港01指，指該批口罩為因應市場供應，才預早使用生產日期為二月至四月的包裝盒。涉事藥房有職員指，昨日共70盒口罩遭沒收，負責人因生產商標示錯誤日期被捕感無奈，現時店面已不見「未來口罩」。

涉事藥房今日仍有售賣相關品牌口罩，惟印有錯誤日期的口罩已被全數沒收。（蔡正邦攝）

泰國生產商Longmed：預早動用二月至四月包裝盒

《香港01》記者今（31日）向生產商及涉事藥房查詢「未來口罩」Klean的來源。該批口罩的泰國生產商Longmed發出澄清函，表示因武漢肺炎，市場對旗下品牌Klean口罩需求大增，公司才預早動用原定今年二月至四月才使用的包裝盒；口罩為公司主要產品，亦已在泰國食物及藥品監管局註冊。

藥房職員：包裝盒標示日期錯誤 品質沒有問題

藥房今日仍有售賣Klean口罩，包裝盒日期錯誤的貨品已被全數沒收。藥房職員指，昨日被沒收的口罩共有19箱，共70盒口罩，對負責人因生產商標示錯誤日期被捕感無奈，現時店面已不見「未來口罩」。他多次強調，該批貨品只是包裝盒的標示日期錯誤，品質沒有問題。海關昨日按《商品說明條例》拘捕藥房的27歲負責人，行動中檢獲多箱以50個一盒銷售的口罩，每盒售價為280元；包裝上印有2020年3月的生產日期及批次，惟沒有著明產地。

有市民到藥房要求退貨

有市民今日返回涉事藥房要求退貨，表示擔心所購買的口罩為假貨，本來想今天到藥房再次購買，但現時或選擇連鎖藥房。根據《商品說明條例》，任何人於營商、業務過程中供應以應用虛假商品說明的貨品，或管有以應用虛假商品說明的貨品作出售用途等即屬違法，最高可被罰款50萬及監禁5年。