【武漢肺炎】旺角藥房售「未來口罩」　生產期今年3月　一男被捕

新型冠狀病毒引發的肺炎疫情持續，市民爭相購買口罩防疫，市面「一罩難求」。海關今日於旺角奶路臣街一間藥房檢獲懷疑附有虛假生產日期的6.8萬個口罩，其包裝盒上生產期為今年3月，一盒售價為280元，27歲藥房男負責人被捕。

海關搗旺角一間藥房。（林振華攝）

涉事藥房今午仍如常售賣口罩，並擺放出樣版。（歐嘉樂攝）

商品說明調查科總貿易管制主任佘慧嫻表示，海關於1月27日展開代號為「守護者」的特別行動，巡查各區口罩零售點。海關今日接報指，旺角一間藥房出售懷疑附有虛假生產日期口罩，海關採取行動，於奶路臣街一間藥房檢獲6.8萬個口罩，拘捕一名27歲藥房男負責人。行動中檢獲口罩以50個一盒銷售，一盒售價為280元，包裝上印有的生產日期為2020年3月，亦印有批次，但沒有著明產地。

巡查1,300個口罩零售點

佘慧嫻指，海關會進行化驗了解口罩安全效能及追查其來源。佘慧嫻又指，「守護者」行動至今第四日，巡查超過1,300個外科口罩零售點，行動仍然繼續，海關亦已就二手口罩情況進行試購行動，但由於現時市面不少商戶口罩已缺貨，因此能進行試購的商舖不多，暫未有數字公佈。

口罩包裝盒上生產日期為今年3月。（林振華攝）

佘慧嫻指根據《商品說明條例》，任何人於營商、業務過程中供應以應用虛假商品說明的貨品，或管有以應用虛假商品說明的貨品作出售用途等即屬違法，最高可被罰款50萬及監禁5年。海關如發現涉違反《商品說明條例》或《消費品安全條例》的情況，會即時採取適當執法行動，呼籲市民應光顧信譽良好的商戶，於購買時應細心留意包裝上說明及聲稱，又提醒商戶切勿混水摸魚，出售劣質、虛假聲稱的貨物。