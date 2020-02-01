【嬰屍發現】大嶼山放狗街坊路邊見嬰屍　警揭21歲菲女誕子掟落街

今日（1日）上午10時許，警方接獲報案指，大嶼山塘福嶼南道行人路，一名初生女嬰被放狗街坊發現伏屍路邊。警員接報到場調查，經初步調查後，警方以涉嫌干犯「隱瞞嬰兒出生罪」拘捕21歲菲律賓裔持香港身分證女事主。

今日（1日）上午10時許，警方接獲報案指，大嶼山塘福嶼南道行人路，一名初生女嬰伏屍路邊。警員接報到場調查，事件列為「屍體發現案」處理。

事源今晨有街坊到附近放狗，唯狗隻行至115號與涉事116號單位間的後巷不停吠叫，隨行主人於是發現血跡和嬰兒屍體，便立即報警。

大嶼山重案組一隊接報後到場，發現嬰兒身上仍有臍帶，白車到場後證實其死亡。警員於是到116號單位2樓上門調查，發現2樓單位內有12個租戶，犯人為其中一個租戶內的21歲菲律賓裔持香港身分證女事主，警方現以涉嫌干犯「隱瞞嬰兒出生罪」將她拘捕。

據悉，21歲女疑犯昨夜達下女嬰，唯她發現女嬰出生後沒有動靜，驚荒之下把嬰兒從面向後巷的廁所窗戶拋出，53歲母親則以為是女兒月事造成血跡，故不以為然。



街坊陳先生表示，涉事單位內的租戶除了中國籍便是菲律賓人，並稱單位內的人經常「朝出晚入」。另外，陳先生表示單位的租金因單位的大小而異，700尺的單位月租過萬，唯他亦不清楚分成12戶的涉事單位每一戶的面積和租金。



