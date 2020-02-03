【黃大仙棄嬰】女嬰出世三小時後被棄街頭　警拘捕20歲本地男女

初生女嬰昨日(2日)凌晨被遺棄黃大仙街頭，幸市民及時發現報警，女嬰被送往醫院檢查。警方稱，現時女嬰身體沒有大礙，而人員經調查後，將女嬰同為20歲的父母拘捕。

警方指，昨日凌晨5時許，一名市民途經沙田坳道120號「播道兒童之家」門外時，發現一個環保袋，袋內有嬰兒發出喊聲，揭發一名連臍帶胎盤的女嬰被遺棄，於是報警求助，黃大仙重案組接手調查，經一輪調查及情報分析後，最終鎖定女嬰母親的身份，亦肯定她當日凌晨3時47分時獨自遺棄在兒童之家門外，之後逃去無蹤，經調查後，於昨晚6時許將女嬰母親拘捕，於屋內檢獲事發當日所穿衣服及帽子。警方再作進一步調查，亦發現被捕女子的男朋友，即女嬰父親，曾協助被捕女子匿藏，警方以「協助罪犯」將男子拘捕。

出世3小時即被遺棄

警方稱，經警戒下，有人承認暗結珠胎，於屋內誕下女嬰後手足無措，最後決定將女嬰遺棄街頭。兩名被捕人士均為20歲，為本地人，被捕女子報稱從事客戶服務行業，被捕男子報稱無業。根據女嬰母親的說法，女嬰於昨日凌晨1時許出世，由出世至被遺棄約是3小時。

女嬰由救護車送往伊利沙伯醫院。（資料圖片／陳永武攝）

警方稱，是次案件中，女嬰慶幸在有心人的幫助下及早被發現，現時沒有大礙，惟警方強調，根據香港《侵害人身罪條例》（第212章）的規定：任何人非法拋棄或遺棄不足兩歲的兒童，以致其生命受危害，或其健康蒙受或相當可能蒙受永久損害，均屬刑事罪行，一經定罪，最高可判處監禁10年。如果嬰兒最終死亡，棄嬰者甚至可被控誤殺或謀殺，判處終身監禁。而協助罪犯屬刑事罪行，一經定罪，最高可判處監禁10年。

警方於涉事單位內起獲涉案衣物。（鄧詠中攝）