【武漢肺炎】一機十個口罩百多人分　港龍空勤憂增機艙傳播風險

新型冠狀病毒引發的「武漢肺炎」疫情持續，在香港國際機場未有封關下，每日仍有不少空勤人員往來世界各地，成為高風險職業。《香港01》接獲多名任職港龍航空的空中服務員反映，機上防疫設備嚴重不足，口罩供應量緊絀，由農曆新年前每班機約有50多個，到現時僅供應20多個，最嚴重情況更只有10個，供所有機組人員及乘客百多人備用。港龍上周曾向空勤人員額外派發口罩，惟短短兩日便派光，有空勤人員反映其不滿，獲回覆指「自己諗掂佢」。 雖然國泰今日公布，會逐步減少來往香港及中國內地航班，但有空中服務員指出，空勤人員無從得悉機艙內是否有來自湖北省的乘客，加上來自高風險地區的乘客「打散」坐，恐增加傳播及感染風險。港龍工會透露，據悉公司將會預留客機最後一排，集中安置高風險旅客，以降低傳播風險。

有任職港龍航空的資深空中服務員向《香港01》表示，在武漢肺炎疫情未受控下，空中服務員作為高風險職業，佩戴口罩實屬必要，惟自農曆新年起，公司口罩供應量明顯減少，以一般飛往內地航機為例，機上有十多名機組人員，惟港龍只提供10至25個口罩供機組人員及乘客備用，然而往返內地至少8個多小時，「如果每人想用兩個嘅話根本唔夠」。

反映口罩不足 獲覆「自己諗掂佢」

該名空中服務員表示，雖然港龍早前曾在辦公室免費向員工派發口罩，惟不足兩日已經缺貨，「我問佢點算，佢叫我自己諗掂佢」。他又表示，現時機上潔手液嚴重不足，「以前有4至5支，咁嘅情況下（疫情），個個都要用潔手液，用得好快」，他得悉部分航班已經沒有補貨，惟公司僅發通告建議人員控制使用量。

有空中服務員表示，公司上周曾向員工派發口罩，惟兩日後已派光。 （受訪者提供圖片）

湖北客散布機艙惹恐慌

另有經常往返內地的空中服務員認為，雖然國泰今日宣布會減少飛往內地航班，但自疫情爆發以來，空中服務員都不獲告知哪批乘客來自湖北省，加上相關乘客會「打散」坐在機艙不同座位，「到埗後有檢疫人員上機量體溫，先知原來個客係湖北省，已經太遲」，她擔心空勤人員在沒有足夠防疫設備下工作，恐增加感染風險，「我哋始終都要飛，但起碼要有更好安排」。

或安排高危人士坐最後排

港龍空勤人員協會理事黃小姐向《香港01》表示，工會最近收到不少有關口罩供應不足投訴，已向公司反映，惟情況愈趨嚴重，未有改善。黃又表示，早前接獲空勤人員告知，曾有航機抵達重慶時，當地地勤才告知機上有武漢乘客，之後更發現原來乘客的親人散布不同座位，令全機人震驚，幸機上無人出現症狀，但情況足已令人憂慮。黃獲悉，公司將會安排所有來自湖北省乘客集中坐在機艙最後排，以便識辨，但未知何時落實安排。

國泰：口罩供應短缺 恆常訂單遭取消

國泰航空回覆查詢時表示，由於全球口罩供應短缺，恆常訂單亦遭取消，所以需要謹慎使用現有的庫存口罩。公司現正積極努力從不同供應商採購更多口罩。公司致力確保有足夠的外科口罩供應航班使用，機組人員亦可以使用手套和消毒濕紙巾。此外，所有來往中國內地航班的機艙服務已經作出短暫調整，以進一步加強健康與安全規範。公司亦盡量減少機組人員在中國內地過夜停留的需要。

而國泰航空亦於今日下午3時半公布，往來廣州及重慶的航班，將於明日（5日）至3月28日期間暫停服務。