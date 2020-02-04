【武漢肺炎】高危職業求診或碰壁　診所：宜先隔離14天後求診

湖北武漢爆發的新型冠狀病毒肆虐，本港確診患者亦有上升趨勢，在疫情倘未受控下，經常往來中港兩地人士、邊境人員或醫護界都可算是高危職業，有較高風險接觸到懷疑患者。近日，有曾飛往內地的空勤人員透露，陸續有醫院及診所要求他們先隔離14天後才可求診，甚至有人被拒諸門外。有立法會議員認為做法不可接受，「呢個係道義問題」，認為國泰有責任確保員工得到適切治療。

港龍空勤人員協會理事黃小姐向《香港01》表示，上周接獲十多名機組人員求助，指部分指定診所拒絕替他們診症，經員工反映後，國泰日前發出內部通告，指仍有兩間醫院及三間醫務所可以看診，「但唔少人已經無得睇返自己睇開嘅醫生」。

武漢肺炎肆虐，空中服務員被視為高危職業。（資料圖片）

「不建議曾到內地人士看診」

不過，有任職港龍的空中服務員表示，即使通告上羅列的診所可以看診，但部分診所仍會要求病人先隔離14天才可預約。有在九龍區卓健醫療中心任職的職員表示，現時並非完全拒絕空中服務員求診，只是不建議近期曾到訪內地人士求診，倘病人出現懷疑病徵，會立即通報，交予政府部門處理，如病人有需要看診，宜先自行隔離14日。

有診所透露，建議曾往內地人士先隔離14日才求診。（王譯揚攝）

郭家麒：不能接受 係道義問題

立法會議員郭家麒認為，要病人等14日後才准求診做法並不恰當，不能接受，醫院及診所均不應將求診者拒諸門外，「呢個係道義問題」。郭又表示，空中服務員有其獨特性，需要按工作需要往返內地，資方有責任確保員工得到適當的治療，至於其餘高風險職業，如關員、醫護等，由於屬公務員，所以醫管局及衞生署一定會作出治療，「唔同空中服務員要搵私人醫療機構，會俾佢哋趕走，要自己搞掂」。