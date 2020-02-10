【武漢肺炎】運輸署停櫃枱服務　網上排期爆滿　司機續牌心急如焚

因應武漢肺炎疫情，運輸署金鐘、長沙灣、觀塘及沙田的牌照事務處暫停即時申請的櫃位服務，今日(10日)開始提供有限度服務，有急需續牌的司機心急如焚，到牌照事務處遞交表格。有司機表示，過去兩日網上預約爆滿至月尾，他急於這兩天處理好續牌，否則工作「完全做唔到嘢。」運輸署表示會繼續處理已預約的申請，以及市民經郵寄或網上遞交的各類牌照申請。早上約10時，數十市民一度聚集沙田牌照事務處外，續牌人士報警要求協助，警員調查後，最後列糾紛案處理。

因應武漢肺炎疫情，運輸署金鐘、長沙灣、觀塘及沙田的牌照事務處暫停即時申請的櫃位服務，急需續牌的司機心急如焚，到牌照事務處遞表申請。（黃偉民攝）

政府部門實施特別上班安排，運輸署今日（10日）起提供有限度服務，金鐘、長沙灣、觀塘及沙田的牌照事務處暫停即時申請的櫃位服務，但會繼續處理已預約的申請，以及經郵寄或網上遞交的各類牌照申請（免試簽發香港正式駕駛執照服務除外）。至於未有預約的人則可經郵寄或網上遞交申請，亦可於周一至周五上午10時至下午5時，利用設置於各牌照事務處的投遞箱遞交申請。

需要續牌的朱先生專程駕車到沙田牌照事務處，這兩天就要處理好續牌，但「打電話無人聽，1823乜都打過晒。網上預約又完全預約唔到咖喎，完全full booking（滿額）咖喎。」他擔心行車證過期會被抄牌，駕駛公司車的他可能無法工作，而現在遞表也不知何時才能完成。

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運輸署網頁表示市民郵寄或投遞申請時，把已填妥的申請表格、所有所需文件及應繳費用（以劃線支票形式，抬頭註明「香港特別行政區政府」）放入信封內，切勿投寄身分證明文件正本及現金。市民亦應按各牌照事務處原有提供的牌照服務種類，向相關牌照事務處遞交申請。



而在有限度服務安排下，運輸署會盡量優先處理已到期或即將到期的牌證續領申請。運輸署呼籲，若市民持有的牌證有效期在14日後始屆滿，於稍後遞交續領申請。



運輸署在接獲已填妥的申請表格、所有所需證明文件及應繳費用後，會將成功申請的牌證以掛號信盡快寄出。如市民遞交的申請需要核對身分證明文件正本或在有需要的情況下，運輸署會聯絡申請人作出安排。