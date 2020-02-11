【武漢肺炎】返家執衫往隔離　長康邨康美樓07室居民：唔擔心

「新型冠狀病毒」(俗稱「武漢肺炎」)疫情在本港蔓延，本港今日（11日）累計42宗確診個案。其中青衣長康邨康美樓，一名62歲女子昨日(10日)確診，即與早前第12宗個案、75歲患者居於同一大廈，而且更同為「07單位」。兩患者住所相隔約10層。政府今晚安排全幢大廈的07單位住戶疏散，暫住政府提供的4個檢疫中心。

其中住在康美樓A翼中層07單位的包先生，今日凌晨2時左右返回寓所，期間向記者表示，較早時接獲太太來電，指接獲通知，需要前往隔離，故他立即下班返家，執拾一些衣物。他稱「唔擔心得咁多，最緊要安全」。他指自己沒有病、無發燒，亦不擔心受到感染，而子女已搬出，子女反而擔心他們的健康。惟由於現場有傳媒直播，期間包先生向記者透露私人電話號碼時，不慎直播出街，包先生的電話隨即響起「無號碼來電」，但又無人說話，不排除被人「玩電話」。

有家住康美樓中層街坊指，凌晨零時左右，聽到隔離07室有衛生防護中心人員拍門。該07室單位只有一名老婦居住，中心人員試圖向老婦講解情況，指她需要前往檢疫中心隔離，但老婦則指「我唔識呀，我都唔知你講乜！」 並請中心人員吃閉門羹。

家住低層07室單位的關太，在單位內隔着窗口接受訪問。關太稱，與丈夫兩人均有病患，需長期服藥，子女已外遷。惟未收警方通知，繼續如常上床睡覺。

至於同幢大廈其他單位，亦有住戶於深宵急急離開，前往親友家中暫住。

包先生接獲太太通知，立即回家執衫前往隔離。(陳永武攝)