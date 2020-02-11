【武漢肺炎】昨日新增6宗個案　累計42宗　長康邨康美樓再現確診

衞生署衞生防護中心公布，截至昨日（10日）晚上8時，本港全日新增6宗新型冠狀病毒感染確診個案，至今確診個案累計42宗。 2宗新增個案為55歲女子及52歲男子，二人是昨日公布第27宗男病人，即「打邊爐家族」病者的二姨及三姨丈。55歲女病人居於沙田禾輋邨泰和樓，52歲男病人居於灣仔禮頓道 42-56 號禮智大廈。 另外3宗個案屬另一個家庭群組，先獲確診的病人為一名69歲男子，有長期病患，現時情況危殆。他與63歲太太及86歲外母同住於西灣河街110號長興大廈，二人同樣確診。 第6宗個案涉及一名62歲女子，居於青衣長康邨康美樓，即與第12宗個案病人居住同一座大廈，於1月18至19日到訪澳門。她昨日到瑪嘉烈醫院求診並入院接受治療，現時情況穩定。

打邊爐家庭一行19人前往觀塘「LentoPartyRoom」打邊爐及BBQ後，多人確診。涉事Party已暫停營業。(資料圖片)

「打邊爐家族」二姨及三姨丈​確診

今日兩宗新增個案為昨日公布第27宗男病人的密切接觸者，即屬於「打邊爐家族」。病人為一名55歲女子及一名52歲男子，分別是第27宗個案男病人的二姨及三姨丈。二人過往健康良好，潛伏期內沒有外遊，並於1月26日曾與昨日公布9宗確診家庭群組個案的病人出席同一家庭聚會。

該名55歲女病人居於沙田禾輋邨泰和樓，於1月30日出現發燒、咳嗽及流鼻水，同日向私家醫生求診。她昨日入住威爾斯親王醫院接受治療，其呼吸道樣本證實對新型冠狀病毒呈陽性反應，現時情況穩定。其丈夫沒有出現病徵，正接受檢疫，其兒子則出現病徵，並正在威爾斯親王醫院留院接受隔離治療。

52歲男病人是昨日確診的一個家庭群組51歲女病人的丈夫，以及25歲女病人和22歲男病人的父親，居於灣仔禮頓道 42-56 號禮智大廈。他於2月8日出現咳嗽、喉嚨痛及口乾，昨日入住東區尤德夫人那打素醫院接受治療。其呼吸道樣本證實對新型冠狀病毒呈陽性反應，現時情況穩定。

美心昨宣布，中環的北京樓因有職員確診，已宣布停業14天。美心指，二人為親屬關係，為該打邊爐19人家庭的成員。(張浩維攝/資料圖片)

西灣河長興大廈三人家庭確診 69歲男子情況危殆

另外3宗個案屬另一個家庭群組，先獲確診的病人為一名69歲男子，有長期病患，居於西灣河街110號長興大廈。他自1月30日出現咳嗽，於2月7日向私家醫生求診，昨日因氣促到東區醫院急症室求醫並入院接受治療。病人的呼吸道樣本證實對新型冠狀病毒呈陽性反應，現時情況危殆。

69歲患者與63歲太太及86歲外母同住於上址。太太有長期病患，外母過往健康良好，兩人分別自1月30日及1月28日出現咳嗽，兩人今日由中心安排送往東區醫院接受治療，兩人的呼吸道樣本證實對新型冠狀病毒呈陽性反應，現時情況穩定。69歲男病人於潛伏期內沒有外遊，主要逗留在家中。63歲女病人曾於1月31日到西灣河普通科門診診所。妻子妹妹曾於1月31日到上址與三人午膳，但沒有出現病徵，將被安排接受檢疫。

衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君昨日稱，69歲確診男子與同住的太太、岳母曾經打麻將，二人後來亦確診。她表示，「麻雀當然四人是很緊密接觸，大家可能會談天，大家距離比較近，這些當然可免則免。」

署方呼籲，曾於2月9日中午約12時從西灣河長興大廈接載病人及其太太到東區醫院的一名的士司機，請致電衞生防護中心熱線。

今日新增的第六宗個案涉及一名62歲女子，居於青衣長康邨康美樓，與第十二宗個案病人居住同一座大廈。(資料圖片)

62歲女子確診 與第12宗個案同樣住長康邨康美樓​

今日新增的第6宗個案涉及一名62歲女子，居於青衣長康邨康美樓，與第12宗個案病人居住同一座大廈。她於2月3日出現咳嗽，2月3日、2月5日及2月7日曾向私家醫生求診，昨日到瑪嘉烈醫院求診並入院接受治療。病人的呼吸道樣本證實對新型冠狀病毒呈陽性反應，現時情況穩定。

病人於1月18至19日到訪澳門。病人同住的兒子和媳婦出現病徵，會被送往瑪嘉烈醫院，同住的丈夫和孫兒沒有出現病徵，將被安排接受檢疫。

署方呼籲，曾於2月9日下午約2時從病人寓所接載病人到瑪嘉烈醫院的一名的士司機，請致電衞生防護中心熱線。