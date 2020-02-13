【武漢肺炎】網售平價醫療口罩　逾千名苦主無貨收　兩男騙徒落網

新型冠狀病毒（俗稱「武漢肺炎」）疫情持續，全球口罩供應緊張！近日有騙徒於網上兜售醫療用口罩，超過一千名受害人匯款後無貨收，於是報警。昨日（12日）探員拘捕兩名涉案中國籍男子，案件涉款約20萬元。警方指近期經常出現口罩罪案，目前共接獲301宗求助個案，涉及共約110萬，金額由100元至25萬不等。當中兩案件為於公立醫院偷口罩，瑪嘉烈醫院一名56歲外判女清潔工被捕。

警方表示，案發在今年1月29日至2月5日，受害人於facebook發現一個「日本直送藥妝達人」的帖文指，有一批平價的醫療用口罩，價錢為$50元一盒。（網上截圖）

騙徒指出售平價醫療口罩 超過1,000名苦主懷疑受騙

大嶼山區助理指揮官(刑事)常俊傑總督察表示，警方近日發現有騙徒於網上出售口罩騙財。案發在今年1月29日至2月5日，受害人於facebook發現一個「日本直送藥妝達人」的帖文指，有一批平價的醫療用口罩，價錢為$50元一盒。受害人根據指示將錢，存入兩個指定中國銀行及匯豐銀行的戶口。

常俊傑表示，至2月5日該個帖文已經移除，而受害者未能收貨，懷疑受騙報警。案件中超過1,000名苦主懷疑受騙，涉及約20萬元。至昨日（12日）警方拘捕兩名中國籍男子，他們為33歲及40歲，兩名疑犯報稱為運輸工人及招待員。兩人的罪名為涉嫌以欺騙手段取得財產。案件目前交由大嶼山警區重案組跟進。

截至今日 警方共接獲301宗求助個案

網絡安全及科技罪案調查科總督察蕭政廉表示，截至2月13日，警方共接獲301宗求助個案，涉及共約110萬，金額由100元至25萬不等，警方目前共拘捕10男2女。至於騙徒主要手法為，於網上指自己有口罩出售，但收錢後未有交貨。

對於坊間有市民使用政府「CSI」口罩，蕭政廉表示於疫情發生前，會向不同的政府機構提供CSI口罩。他指，目前警方接獲兩宗在公立醫院偷口罩案件，其中一案件經調查後，警方於瑪嘉烈醫院拘捕一名56歲外判女清潔工，另一案件由東九龍區重案組探員調查中。

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