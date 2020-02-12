【武漢肺炎】民主黨長康邨派口罩　居民憂如廁染病：去廁所嗱嗱聲

青衣長康邨康美樓先後有兩名住戶確診新型冠狀病毒肺炎，政府連日撤離A座07室住戶到隔離營觀察，現場消息指，倘有住戶仍未離開，亦未見有政府車輛載走居民。今日下午，有立法會議員到康美樓外派發一萬個口罩，不少居民慨嘆家中口罩所剩無幾，逼於無奈要重用數天，亦有居民擔心如廁時可能染病，坦言「嗱嗱聲去完出返嚟」。

【長康邨康美樓】民主黨在康美樓外向居民派發一萬個口罩。（鄧詠中攝）

民主黨立法會議員尹兆堅連同義工，今日下午3時許於長康邨康美樓外，派發卓悅提供的一萬個口罩予居民、保安及清潔工，吸引近百街坊排隊領取。尹兆堅表示，由於口罩數量有限，只能從源頭堵截，集中向最高風險座數派發。對於政府建議居民使用浴室時不要開窗或抽氣扇，尹稱雖能避免細菌帶入室內，但做法治標不治本，「係斬腳趾避沙蟲」，認為政府應派員檢查大廈喉管有否漏氣，從源頭堵塞。

「個個要口罩都唔要利是啦」

有份排隊的陳女士坦言，家中口罩存量少，「要慳啲用呀，依家個個要口罩都唔要利是啦」，陳稱為節省口罩用量，家人都減少出街，「依家我負責出街買飯畀家人」，陳又慨嘆，市面上口罩售價太貴，根本買不起，唯有一個口罩用兩天。

戴上頭網及手套的林女士就指，擔心出街時細菌沾染頭髮，所以要戴頭網防疫，她指過去一段時間完全買不到口罩，無可奈何需要重要，或靠區議員派發的口罩接滯，自己亦已「買定餸」，預計未來數天都不出戶。

鄭婆婆就指，得悉有住戶疑在廁所受感染後，感到十分擔心，「依家去廁所都嗱嗱聲，去完出返嚟」。

↓↓↓ 長康邨康美樓07室住戶撤離情況 ↓↓↓

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青衣長康邨康美樓 政府撤離07室住戶

青衣長康邨康美樓先後有住戶，確診新型冠狀病毒。昨晚確診的62歲女患者，其兒子、媳婦及媳婦的父親同樣確診，令有關感染人數新增至5宗。 昨日（11日）政府凌晨撤離07室住戶往4個隔離中心。衞生防護中心匯報武漢肺炎最新情況，衞生防護中心總監黃加慶指，長康邨康美樓5人有徵狀，已送院隔離，全部病毒測試結果均呈陰性。