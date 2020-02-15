深井豪景花園掟寵物落街案　現場水渠沙井再發現3隻貓貓

深井豪景花園疑一連2日發生懷疑掟寵物落街的虐畜案件！今午12時許，屋苑保安員再在沙井及水渠位置發現3隻仍生存的貓貓，懷疑與案有關，再次報警求助。警方將案件暫列「殘酷對待動物」，交由荃灣刑事調查第5隊跟進，未有人被捕。

豪景花園管理處通知，今午在屋苑斜坡附近發現3隻貓，位置與昨日發現大量動物的地點相同，3名督察趕到現場後，分別在斜坡附近的井口及渠位發現有3隻貓，牠們狀況還好，愛協督察即時把3隻貓貓送往愛協灣仔中心，交由協會獸醫進行檢查及治療。

愛協強調不希望再見到有任何動物受到傷害，面對任何懷疑虐待動物事件，愛協督察及獸醫團隊定必盡全力協助警方調查事件，呼籲市民有任何線索或資料，可致電愛協24小時熱線2711 1000。

【豪景花園虐畜】現場為深井豪景花園一山坡位置。（陳浩然攝）

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連串掟寵物落街的殘酷事件始於昨（14日）午1時許，有大量動物倒臥於豪景花園19座後斜坡及附近位置發現，多名警員接報到場調查。

愛護動物協會表示，昨日派出5名督察及休班督察於昨午3時到場協助，發現有5隻貓、5隻龍貓仍然生存，其中大部分奄奄一息。另外，件中有9隻龍貓、1隻天竺鼠、1隻寵物鼠、1隻寵物雀、1隻貓及2隻兔已經死去。

愛協指有理由相信死傷動物是被人從高處擲下，涉及虐待動物行為，愛協督察已經將生還的動物送往愛協灣仔中心，將交由協會獸醫進行檢查及治療。而動物屍體則檢走，將交由漁護署作解剖或化驗。