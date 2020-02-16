偷車、販毒、藏爆竹、管偽鈔　天水圍漢涉9宗罪被捕

天水圍一名男子涉九宗罪被捕。警方昨在天水圍巡邏期間，截查一名41歲「鐵騎士」時，發現他正駕駛一輛失車、電單車被套假牌，及換上另一張行車證，警方亦先後在男子身上及租住酒店搜出大量毒品，總值8.8萬元，同時檢獲一張不屬於他的身份證、爆竹、吸毒工具及4,600元假鈔。

天水圍分區人員昨日（15日）凌晨零時許，在屏廈路巡邏期間，發現一名正駕駛電單車的男子形迹可疑，遂上前截查，其間發現該名41歲姓何本地男子駕駛的電單車為一輛失車，並掛上不屬該電單車的車牌，人員在電單車上檢獲另一張屬於其他車輛的行車證、約42克懷疑「冰」毒、一個電子磅，以及一張不屬於該名男子的身份證。

警方在拘捕行動中檢獲懷疑毒品。（警方提供圖片）

警檢4,600元偽鈔

人員其後在該男子位於區內的一酒店房間檢獲約4.7公斤懷疑爆竹、61個冰壺、約71克懷疑「冰」毒，懷疑毒品的市值約8.8萬元，同時搜出面值約4,600元的懷疑偽鈔。

該名男子涉嫌販毒、無牌駕駛、駕駛時沒有第三者保險、擅自取去交通工具、藏有他人身份證明文件、行使虛假文書、非法藏有煙花爆竹、藏有工具可作吸食毒品用途、管有偽製紙幣被捕，現正被扣留調查。案件交由元朗警區刑事調查隊跟進。