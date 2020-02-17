【武漢肺炎】3持刀賊劫旺角超市送貨工　掠走50條卷裝廁紙

新型冠狀病毒（武漢肺炎）令全港人心惶惶，市面上多種清潔用品及食糧連日來供不應求，今早（17日）更驚現廁紙劫案。早上約6時05分，送貨工人將多條卷裝廁紙，送抵旺角道97號地下的一間超級市場，並將貨物置放於店外看管。

消息稱，超市在早上7時才營業，當貨物運抵約15分鐘後，突有3名戴帽及口罩的男子撲出，其中1人手持兩把利刀，指嚇送貨男工人，並呼喝他「坐喺度唔好郁！」，隨即將50條卷裝廁紙，放入一輛手推車內，然後「連紙帶車」，沿洗衣街往太子方向逃去。

警方事後封鎖現場調查，並將仍置放在店外的廁紙圍封，人員亦在附近兜截，未幾在約10米外洗衣街與旺角道交界，發現一個懷疑屬於匪徒的行李篋。警方將案件列作「行劫」處理，現正追緝賊人歸案。現場所見，超市門外放有逾百排卷裝廁紙，另外亦有食用油及餅乾等。

惠康回應指，今晨6時許，超市同事於惠康旺角道分店外將厠紙落貨時，不幸遭遇賊人搶劫。事件中無人受傷，正配合警方調查，公司對於是次事件表示驚訝。

惠康強調，超市有足夠厠紙供應，顧客毋須大量囤貨。由於近日有需求急增的特殊情況，令分店出現暫時缺貨，公司已經全速加快補貨速度，盡最大努力回應市場需求。

警方在超市附近發現一個懷疑屬於賊人的行李篋。（劉定安攝）