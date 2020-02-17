【武漢肺炎】持刀賊劫廁紙街坊感驚訝　大律師：形同搶劫貴重物

新型冠狀病毒（武漢肺炎）疫情持續蔓延，本港繼出現「一罩難求」情況後，近日再掀起另一波搶購卷裝廁紙熱潮，今早（17日）旺角更有3名持刀賊劫超級市場送貨工人，掠去60條卷裝廁紙。有街坊表示，對搶劫廁紙感到驚訝，又表示「好攞命呀！廁紙都要搶！」大律師陸偉雄表示，物品雖然價值不高，但判刑根據其需求性而非價值，與搶劫貴重物品無異，案情非常嚴重。

早上超市營業時，不少顧客前來選購廁紙。（蔡正邦攝）

涉事超級市場內今早營業時，仍有多條卷裝廁紙存貨出售，堆放於店內一角，不少顧客前來購買。顧客陳小姐，今早特意到超級市場查看廁紙供應情況，對於今早有人搶劫廁紙感到驚訝，又表示自己已約10天未能購入，家中只剩一條，「好攞命呀！廁紙都要搶！」顧客謝小姐亦對於有人搶廁紙感到驚訝，又指廁紙非必需品，不必搶劫；她指經過看見有廁紙買因此到場，用到最尾個刻先黎買，唔會搶」，坦言足夠使用便可。另一名顧客陳小姐指，對於有人搶廁紙感到奇怪，因為物品並不貴重，即便賣出亦不值錢。一名到場購買廁紙的婆婆表示，家中尚有一條卷紙，惟早幾日到超市欲購入均失敗而回，「平時一大早就有，晏晝就無」，今早約9時多到場並購入兩條。

據了解，賊人劫去的廁紙售價為33.9元一條。

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大律師：案情非常嚴重

大律師陸偉雄表示，雖然廁紙價值不高，但判刑非根據物件本身價值，而是根據其需求性，目前市面對衛生用品需求性甚高，亦與市民的生命有關聯，案件與一般搶劫貴重物品無異，直言「同搶錢無分別」。另外，案件中犯人有組織性﹑有預謀並持有傷害性武器，案情非常嚴重，必定判監。陸偉雄同時提醒，搶劫罪為嚴重罪行，市民勿以一時貪念掉以輕心。

根據本港法例第210章 《盜竊罪條例》第10條搶劫罪，任何人如偷竊，並為偷竊而向任何人使用武力，或試圖使人害怕遭武力對付，即屬犯搶劫罪，一經定罪，最高可判終身監禁。