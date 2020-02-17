屯門男戴口罩坐九巴上層　昏迷送院不治　警查死因

今日中午12時許，一輛259D九巴駛抵屯門龍門居巴士總站後，乘客如常落車，車長到上層檢查車廂期間，發現一名坐在中間左排的中年男子坐着不動，他戴有口罩頭倚玻璃窗狀似睡着，車長連番叫喚都未有反應。警方及救護員趕抵後證實中年男子陷入昏迷，立即送往屯門醫院搶救，惜最終返魂乏術，死因有待確定。

中年男子在車廂內昏迷，經送院搶救後不治。（互聯網）

在259D上昏迷後不治的死者姓陳（45歲），今日中午12時28分被姓黃車長（29歲）發現，坐在九巴上層中排，靠左位置未有落車，陳當時沒有知覺，車長遂報警求助。

九巴已回廠消毒

警方接報趕抵，到九巴上層了解，發現該名中年男子暈倒，救護員到場證實陷入昏迷，將他送往屯門醫院搶救，惜最終返魂乏術。警方初步調查相信事件沒有可疑，死因有待驗屍後確定。

九巴回覆查詢表示，今日中午約12時20分，一輛259D線巴士到達屯門龍門居巴士總站，車長在巡車時發現一名男乘客仍在上層座位，嘗試叫醒但不果，於是通知公司。巴士已駛回車廠進行徹底清潔及消毒。

醫生：天冷宜注意健康

近日天氣急劇轉冷，心臟科醫生黃品立提醒市民要注意健康，黃稱當身體溫度突然變冷時，心臟需要加強運作，若心臟負荷過高有可能會引致突發性心臟病，在短時間內昏去甚至死亡，加上天氣寒冷，市民容易感染病菌，亦有可能增加病發風險。

黃指本港每6,000名心臟病死亡個案中，有三分之一屬突發性，「部分患者冇徵狀，首次病發就逝世」，而且突發性心臟病有年輕趨勢，建議市民切勿吸煙，保持飲食健康，少甜少油，多吃蔬果，並保持良好心態，每日做30至40分鐘帶氧運動及定期做身體檢查。