一晚三宗便利店劫案　天水圍上水銅鑼灣三店連環遇刀匪

近日便利店劫案頻生，警方昨日（17日）再拘捕多一名元朗區其中一案疑犯，今日（18日）凌晨至早上，天水圍、上水及銅鑼灣，連環發生三宗同類劫案。凌晨近1時，一名賊人闖入天水圍天湖路1號嘉湖山莊樂湖居一間便利店，用刀指嚇30歲男職員，劫走1,000元現款後，往天瑞邨方向逃去。元朗警區刑事調查隊正追緝一名年約30歲、高約1.7米、中等身材、身穿灰衫黑褲及戴口罩的中國籍男子歸案。

此外，凌晨4時許，上水新財街23至33號一間便利店，35歲男職員亦遭一名持鎅刀賊人行劫，損失一包香煙及5,500元現款，賊人得手後往上水站方向逃去。上水警區刑事調查隊正追緝一名年約25至30歲、高約1.7米、瘦身材、身穿黑衫黑褲、戴黑帽及口罩的中國籍男子。

及至早上6時許，銅鑼灣駱克道478號至484號地下一間便利店的女職員，亦遇上一名身穿黑衫黑褲、戴鴨舌帽及口罩的獨行賊，賊人持8吋長的利刀，劫走約5,000元現款。灣仔警區刑事調查隊正追緝一名年約20至30歲﹑身高約1.7米﹑瘦身材﹑案發時身穿黑色上衣，戴黑色帽及黑色口罩的中國籍男子。

連計上述三宗，過去兩周已至少發生11宗同類劫案，主要集中於天水圍、元朗及屯門。昨日（17日）凌晨3時許，一名持刀賊闖入尖沙咀好時中心地下一間便利店，劫走兩包煙及620元現款；2月12日凌晨，元朗教育路一間便利店，被持刀賊劫走6,700多元現金及貨物，警方於兩日後（14日）及昨日（17日）先後拘捕兩名男子。