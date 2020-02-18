【武漢肺炎】曾返內地老翁忘隔離令　由藍田搭巴士到上水被帶走

港府落實強制隔離措施以來，曾有需接受強制隔離14天檢疫令的人士逃走。今（18日）早一名老翁在藍田登上277E線九巴到上水，途中與兒子傾談電話時，同車乘客發現他是擅自離家的隔離人士，立即報警。老翁在上水清河邨巴士站被截停，其後由2名穿着全副保護裝備的警員協助下，把老翁交由衞生署人員帶走。 據了解，該名居於藍田的老翁患有腦退化症，因曾到過內地需要接受家居隔離，疑忘了隔離令而外出。

老翁由藍田乘巴士到上水清河邨，被發現是應接受隔離人士，2名接近老翁的警員身穿全副保護裝備到場協助。（陳諾希攝）

由2月8日凌晨零時起，所有從內地入境香港人士需接受強制檢疫隔離14天，違反隔離令最高可判處罰款2.5萬元及監禁6個月。一般而言，香港居民會在家居進行檢疫。

今早9時許，兩名身穿全副保護裝備的警員，以及數名戴着口罩的軍裝警員，到上水清河邨巴士站對開向一名老翁查問，街坊見有警員穿着全副保護裝備而關注事件，有人聲稱老翁手上戴上「居安抗疫」手環，擔心是有人違反隔離令人士。

據了解，該名疑有腦退化老翁居於藍田，曾到過內地，本月15日返港，需要接受家居隔離。現場消息指，老翁與兒子同住，惟老翁疑忘了隔離令，今早乘搭277E巴士由藍田到上水，途中兒子曾致電老翁，同車乘客聽到他們的傾談內容，揭發老翁擅自離家，於是報警，警方於上水清河邨巴士站將老翁截獲調查。

到過湖北省的巿民回港後要戴上電子手環隔離14天，期間需要接受當局監察行蹤，手環上寫有「安居抗疫」。（資料圖片／李澤彤攝）

衞生署署長陳漢儀醫生曾在記者會表示，14天內曾到湖北省的港人需利用電子手環去監察行蹤，手環上寫有「安居抗疫」。現場所見，老翁天氣寒冷穿着厚大衣，其左腕戴着白色手錶，右臂則沒有露出，未能確定是否有佩戴電子手環。警方到場處理事件期間，接近老翁的2名警員身穿全副保護裝備嚴陣以待，又遞水給老翁喝，不忘提醒他喝完後要戴上口罩。

衞生署下午12時許到場將老翁帶走，送返住所繼續家居隔離。警方以膠帶及雪糕桶圍起老翁逗留過的地方，相信準備消毒。