【武漢肺炎】政府宿舍保安員缺口罩　工權會：近八成職工裝備不足

新型冠狀病毒肺炎（俗稱武漢肺炎）疫情持續，本港口罩供應緊張。兩名分別於政府宿舍及地盤工作的保安員，每日需自備口罩上班，奈何口罩被炒高價，她們無法負擔、只好向工業傷亡權益會求助。政府宿舍保安員Rose（化名）指公司上周才分派每人兩個口罩，她擔心因裝備不足染病。工權會總幹事蕭倩文指，近八成職工指口罩及酒精搓手液不足，目前工會已將口罩派給有需要人士。蕭認為政府應該將新型冠狀病毒肺炎，納入職業病保障範圍。

工業傷亡權益會總幹事蕭倩文表示，早期獲善心人捐贈400盒及2,000個口罩，工權會向陸續派予有需要工友。（郭倩雯攝）

政府宿舍保安缺口罩 工友一個口罩用兩日

「好擔心，我一個口罩用兩日以上，再用紙巾隔住個口罩，唯有慳住用！」於政府宿舍任職保安員的Rose（化名）表示，上周每人獲分配兩個口罩，她指數量根本不足夠，加上未能排隊購買，只好向工業傷亡權益會求助。「公司上星期先派兩個口罩，連酒精搓手液都無！」

Rose表示，她家中只餘30個由工權會提供的口罩，由於擔心口罩不足，一家四口盡量減少外出。她認為香港政府措施「慢幾拍」，加上未有監管市場，以致口罩變成炒賣品，最終苦了市民，「我覺得政府應該以身份證登記，再限購口罩，我真係無辦法排隊買到！」

倡政府將新型冠狀病毒肺炎 納入職業病保障範圍

「其實真係好擔心，如果返工中咗招（染病）個責任係邊個到？」Rose表示，她於政府宿舍工作不時與住客接觸，擔心裝備不足而染病。為工友提供口罩及相關支援的「工業傷亡權益會」總幹事蕭倩文認為，政府應該將新型冠狀病毒肺炎，納入職業病保障範圍，「如果喺工作期間染病，應該當職業病處理。」

近八成職工指口罩不足 工權會派口罩助工友

於政府地盤擔任保安員的Kelly（化名）表示，公司未有為職員分配足夠口罩，她只好向工權會求助。蕭倩文表示，自疫情爆發後，工會陸續聯絡會員查詢，近八成工友反映口罩及酒精消毒液不足，「以我哋工友嚟講，有人受傷或者返工無時間排隊，工友普遍減少外出。」

對於社會口罩短缺，蕭倩文指早期獲善心人捐贈400盒及2,000個口罩，工權會陸續派予有需要工友，目前只餘下少量口罩。「我覺得政府政策慢好多拍，警覺性太低、前瞻性又無！」蕭倩文有感政府可增強機動性，「如果唔壓抑（口罩）價錢都好大問題，自由市場賣緊500至600蚊一盒口罩，非常唔合理！」

面對確診個案上升，蕭倩文呼籲職工需優先保障自己，「一旦工作環境唔夠保護裝備，寧願佢哋應該拒絕開工。」她坦言不少工友為糊口繼續工作，因此建議一旦發現疑異狀，要求僱主提供裝備，或向相關部門舉報。至於僱主有責任為上班僱員，提供足夠衛生及防護裝備，包括外科口罩、酒精搓手液、探熱裝備等。

↓近期市民排隊買口罩情況↓