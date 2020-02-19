【武漢肺炎】腦退化喪妻翁忘隔離令　子：衞生署拒讓父住隔離營

周二（18日）早上一名患有腦退化症、正守隔離令的80多歲姓顧老翁，離開藍田住所後一度走失，原來他登上開往上水的巴士，終在上水清河邨巴士站被尋回，其後由衞生署人員帶走。 伯伯的其子顧先生今（19日）早向記者透露，其母於本月12日在東莞因意外離世，他不放心老父獨自在內地生活，遂把他接回港照顧。顧先生指，帶爸爸過關回港時，曾主動向署方要求安排其爸爸到隔離營，惟署方指他有住所，着父子返家自行隔離，「我自己要求隔離都唔畀，而家變咗佢（父）走失，上埋報紙」。顧先生續指，老父走失後，他再向署方要求入住隔離營，惟衞生署仍以「隔離營畀自主能力強嘅人住」為由拒絕。

老翁由藍田乘巴士到上水清河邨，被發現是應接受隔離人士，2名接近老翁的警員身穿全副保護裝備到場協助。（陳諾希攝）

佢（八旬父）今日都有話要出去，連自己有冇食飯都唔知！ 顧先生

疫情影響子停工 一星期前母因意外亡

顧先生從事飲食業，惟受疫情影響已停工半個月，怎料禍不單行，早前經歷喪母之痛。他指父母原居於東莞，母親於本月12日因意外跌倒，後腦着地離世。有見父親自理能力欠佳，於是把他接來港照顧。因當時香港已實行強制檢疫，因此他們要於藍田德田邨寓所內接受14天自我隔離。

顧先生指曾主動提出讓父親到隔離營被拒，而他原與妻子同住，妻子擔心如果顧父受感染，同住一室亦有機會染病，故早前暫時遷離遇所，剩下父子在家中隔離。

顧先生昨早起床後驚見鐵閘打開，老父已外出，遂致電尋父，但他接聽時語無倫次，無法得知其位置，故着他找其他乘客幫忙。當父子傾談電話時，同車乘客聽到談話內容，發現顧伯伯是擅自離家的隔離人士，通知車長立即報警。

最終顧伯伯在上水清河邨巴士站被截停，其後由2名穿着全副保護裝備的警員協助下，把顧伯伯交由衞生署人員帶走。

我要求自己隔離都唔畀，而家變咗佢（父）走失，上埋報紙。 顧先生

患腦退化父親需隔離 子擔心父再走失

「佢今日都有話要出去！」顧先生坦言事發時極為擔心，他雖每天都提醒父親隔離期間不能外出，不過他記性差，「連自己有冇食飯都唔知」。顧先生今天再問老父「知唔知噚日發生咩事？」，老父卻回答「唔記得」。現時只好上鎖家中大閘，把鎖匙收好，以免老父擅自離家。

對於當局拒絕讓顧伯伯入住隔離營，顧先生認為署方安排混亂，「唔需要我入隔離營，點解我過關時唔畀手帶我？」、「我要求自己隔離都唔畀，而家變咗佢（父）走失，上埋報紙」。顧伯伯走失後，衞生署仍以「隔離營畀自主能力強嘅人住」為由，拒絕讓顧作作入住隔離營，表示今日會到德田邨為伯伯戴上手環，惟暫未知確實時間。

衞生署：該人士有長期病患 不宜轉送檢疫中心

衛生署表示，根據資料，該名正接受強制檢疫的人士是以手機進行實時地點分享，因他有長期病患，經評估後認為轉送檢疫中心的陌生環境，可能會對其病情造成不良影響，遂安排他繼續在其住所接受強制檢疫，並已建議其同住的家人多加留意，確保他留在住所。為進一步確保該人士留在住所接受強制檢疫，將盡快為其佩戴電子手環。

衞生署署長陳漢儀醫生曾在記者會表示，14天內曾到湖北省的港人需利用電子手環去監察行蹤，手環上寫有「安居抗疫」。據資料顯示，由2月8日凌晨零時起，所有從內地入境香港人士需接受強制檢疫隔離14天，違反隔離令最高可判處罰款2.5萬元及監禁6個月。一般而言，香港居民會在家居進行檢疫。至本月15日，已有逾5300人正接受強制檢疫隔離。