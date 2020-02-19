武漢肺炎│鑽石公主號港人將入住　2米高水馬圍駿洋邨多處設警崗

郵輪「鑽石公主號」自2月4日起停泊在日本橫濱港，至今已達2星期，截至今（19日）早郵輪上確診新型冠狀病毒肺炎（武漢肺炎）的港人已增至53人，香港政府安排出包機將船上約300名港人接回港，返港者需送往火炭駿洋邨隔離14天。 自日前特首林鄭月娥透露「鑽石公主號」的港人會入住駿洋邨後，政府不斷派人將物資運入邨，《香港01》記者今日多角度視察駿洋邨狀況，見到整條屋邨的外圍已被2米高的水馬重重包圍，邨內多處地點設有臨時警崗，有持圓盾的警員站崗駐守，而屋邨四周亦有大量警員巡邏，防衛森嚴。

【駿洋邨隔離營】除了駿洋邨主要入口有警崗外，記者從高處觀察，發現邨內至少有6處設有藍色帳篷。 （陳蕾蕾攝）

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新型冠狀病毒肺炎傳染力高，引起巿民憂慮，港府曾計劃將未入伙的粉嶺暉明邨用作隔離營，結果引起一連串抗議及衝突，更有人向暉明邨兩大廈投擲汽油彈縱火，令屋邨大堂嚴重損毁，終無法使用。鑑於暉明邨的情況，今次港府徵用駿洋邨作隔離營，警力明顯加強，整個駿洋邨被2米高的水馬重重包圍。

警截查途經私家車 火炭路設路障

記者現場所見，駿洋邨入口位置有2個警崗，至少8名警員長期在場，由於駿洋邨附近有村屋，每當有村民的私家車要經過警崗時，警員會截停私家車，詳細詢問司機後才放行，過程平均需時約2分鐘才放行。

至下午4時許，臨近放工時間，駿洋邨入口位置警力大增，有近40名防暴警駐守，警方對出入車輛查問更嚴密，而距離駿洋邨15分鐘步行路程的火炭路更設有路障，氣氛明顯比早上緊張。

【駿洋邨隔離營】至下午4時許，駿洋邨入口警力大增，有近40名防暴警駐守。（林振華攝）

除了駿洋邨主要入口有警崗外，記者從高處觀察，發現邨內至少有6處設有藍色帳篷的臨時警崗，每處都有警員駐守，連近山邊通往附近村屋的入口亦有警崗，而近工業區的駿洋邨商場一帶，亦被2米高的水馬包圍，不斷有警員驅趕違泊的車輛，又用雪糕筒在路邊拉起封鎖線。

【駿洋邨隔離營】記者發現駿洋邨一個中庭位置，有大量紙皮箱及包裝紙，至少有兩輛夾斗車駛入邨內，將垃圾夾走。（陳蕾蕾攝）

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政府連日來不斷將物資運入邨內，至今日下午，記者發現駿洋邨一個中庭位置有大量紙皮箱及包裝紙，懷疑是早前運入去的物資拆開後遺下的垃圾，至少有2輛夾斗車駛入邨內，將垃圾夾走。