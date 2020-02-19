【武漢肺炎】直擊駿洋邨強制檢疫中心　鄰近工業區市民如常上班

火炭駿洋邨被安排作強制檢疫中心，將接收鑽石公主號郵輪數百名返港居民，日前政府派員運送床及水煲等設備到單位。今日（19日）火炭駿洋邨的邨口早已被水馬圍封，警員駐守各個出入口，有警車驅趕附近違泊車輛，期間多架警車進入邨內 。由於駿洋邨鄰近工業區，附近有多棟工廈及食肆，市民如常上班。

【駿洋邨隔離營】火炭駿洋邨被安排作強制檢疫中心，將接收鑽石公主號郵輪300多名返港居民，日前政府派員運送床及水煲等設備到單位。（蔡正邦攝）

原訂於2月入伙的駿洋邨，屋苑單位已完善準備讓居民入住，惟因近日新冠肺炎疫情持續，政府將駿逸樓269個單位徵用作檢疫中心。今日，香港01航拍見到，部分單位掛上了窗簾，而屋內亦擺放有床，預計供鑽石公主號郵輪港人入住。

從航拍畫面見到，駿洋邨的左邊是工業區，而右邊是村屋，連日來有不少人抗議駿洋邨變檢疫中心，擔心出現社區感染。

市民：新界區仍有很多地方可作隔離營

於附近大廈工作的張先生表示，早前公司安排在家工作，目前已開始回公司上班。其公司有進行消毒工作、亦有向員工派口罩。對於駿洋邨將成隔離營，張先生表示：「唯有自己做足啲，工都係要照返。」他認為，新界仍有很多地方可作隔離營，但此處為工業區，此處上班市民較多，「唔知會發生咩事，可能好遠都會有影響，到時會影響成個社區。」

住附近的孔先生表示，自己並不太擔心情況，相信不會受到感染，「都要畀佢（地）隔離！」對於駿洋邨將成隔離營，他表示亦不會特別加多防疫措施，「同依家一樣，人多地方就戴返個口罩。」於對面大廈工作的陳先生認為，鑽石公主號郵輪旅客必須接受隔離。他坦言不擔心受到感染，因屋邨與工作地點仍有一段距離。他續指，現時自己戴口罩及勤洗手。

+ 7 + 6 + 5

李家超：日本當局批准病毒測試 呈陰性旅客下船

今日（19日）保安局局長李家超見傳媒時指，目前於日本鑽石公主號郵輪的旅客已經完成14日隔離，至今日（19日）批准病毒測試呈陰性的旅客下船，他們將會分批及分日期離開船隻。李家超指目前船上有352位香港居民，目前超過200人會乘坐香港政府的免費包機回香港。目前的病毒測試中，有20名以上香港人的測試呈陰性。

陳肇始：日本鑽石公主號港人 上機及落機均會檢測體溫

食物及衞生局局長陳肇始表示，病毒測試呈陰性的旅客，於日本上機前都會檢測體溫，飛機抵港後，會再幫旅客再檢查體溫。陳指出，如果香港居民回港後沒問題，會安排到火炭駿洋邨自我隔離14日，再會取得事主樣本。如果病毒測試呈陽性, 會即時送去醫院進行隔離。另外駿洋邨有醫護人員在內，每日都會留意事主情況，並每日為他們檢查體溫。

鑽石公主號郵輪返港居民 將於駿洋邨接受強制檢疫

政府於facebook「添馬台 Tamar Talk」帖文指，為了增設檢疫中心有助防疫工作，符合社會整體利益。火炭駿洋邨是目前唯一選擇，單位設施基本上已準備就緒，並於在本周使用，希望市民諒解和包容。

帖文指出，由於現有四個檢疫中心幾近飽和，而鑽石公主號郵輪上300多名香港居民返港後即須接受強制檢疫；駿洋邨是現時唯一有足夠單位容納這批港人的檢疫中心。確診者以及出現病徵者均會被送往醫院接受治療，不會入住檢疫中心。

另外政府會嚴格確保檢疫中心設施規管、保護、衞生和環境都符合要求，中心有醫護和執法人員 24 小時駐守；接受檢疫人士出入均由專車接送，絶不容許擅自離開。