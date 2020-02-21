荃灣廣場男子倒地吐血抽搐　途人圍觀不敢靠近　現場短片瘋傳

新型冠狀病毒肺炎肆虐下，近日社交網站及WhatsApp群組瘋傳片段，顯示一名男子在荃灣廣場倒地，面朝地面吐血，下半身劇烈抽搐，現場多名途人圍觀，但無人敢靠上前施以援手。當時商場保安員已即時報警，其後有職員上前查看，稍後救護員到場把男子送院，該男子其後回復清醒，事件列作「病人發現」處理。 片段引起網民爭議，有人對於無人上前援手感痛心，認為港人變得冷漠；但有人認為在新冠肺炎疫情陰影下，如沒有足夠保護裝備，不應貿然接近病人。

有人拍攝到男子在荃灣廣場倒地情況，見到地面有血漬，雖然途人不敢靠近，商場職員亦有上前協助。（網上圖片）

事發於前日（19日）傍晚5時許，涉事男子姓黃（62歲），據報在荃灣大壩街4至30號荃灣廣場地下大堂突然暈倒，保安見狀立即報警。救護員接報趕抵，立即將男子送往仁濟醫院，他經搶救後回復清醒；警方經調查後相信無事件可疑，將案件列作「病人發現」處理。

事後網上流傳一段事發時的短片，可見一名男子昏倒地上，面部朝下吐血，且全身劇震，腳部亦不停顫抖，狀似抽搐，未幾即毫無反應，有途人驚呼：「好恐怖呀！」在場人士立刻報警，有人加以催促：「快啲啦！唔郁喇個人！」由片段可見，當時雖有不少途人路經，但未見有人上前協助，有人更指：「要攞口罩出嚟！好驚呀！」

據了解，由於近日新型冠狀病毒（武漢肺炎）肆虐，現場不少市民對有人突然暈倒感到恐慌，故不敢貿然走近事主。有網民慨嘆，「香港人幾時變得咁冷漠？」；亦有人無奈表示，「最多只識幫佢叫救命和打999，其他真係唔知點幫」。