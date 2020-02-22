港鐵車廂男子倒地「抽搐」短片瘋傳　地有嘔吐物　乘客不敢靠近

新型冠狀病毒肺炎陰影下，在社交網站瘋傳影片顯示一名男子在港鐵青衣站車廂內倒地，面朝地面嘔吐，下半身劇烈抽搐，車廂內乘客四散未敢接近。其後救護員到場把男子送院，該男子回復清醒，事件列作有人不適處理。港鐵發言人表示，昨日（21日）晚上約8時50分，青衣站車廂內一名乘客不適送院。由於車廂內有嘔吐物，該班列車即時駛回車廠，進行深層清潔。

網上流傳一段事發時的短片，可見一名男子昏倒在車廂，面部朝下，地上遺有疑似嘔吐物，其下半身不斷抽搐，車廂內乘客四散未敢接近，有途人驚呼：「好驚呀！」其後，有乘客將男事主扶出車廂，他回復清醒，坐在站內的長椅上，由數名身穿防護衣物的醫護人員送院治理。

事發在周五（21日）晚上8時許，港鐵青衣站一名男子於車廂暈倒，他臉部貼地不斷抽搐，其間有乘客將男事主扶出車廂。其後他回復清醒，坐在站內的長椅上，數名身穿防護衣物的醫護人員到場，男事主躺上擔架床由救護車送院。警方表示事發在昨晚8時53分，有人報案指上址一名35歲姓謝男子暈倒，他其後送院治理，案件列作有人不適處理。

車廂內有嘔吐物 列車駛回車廠深層清潔

港鐵發言人表示，事發在昨日（21日）晚上約8時50分，當時一列東涌線列車向東涌方向行駛，駛至青衣站時有乘客按動緊急掣，通知車長有一名乘客不適。車長立即通知車務控制中心，站務員到場提供協助，並通知救護車到場，該名乘客由救護車送院治理。由於車廂內有嘔吐物，站務員安排乘客轉乘下一班列車，服務大約延誤5分鐘。至於該班列車即時駛回車廠，進行深層清潔。

3日2宗有人倒地抽搐影片瘋傳 醫生：應把握搶救黃金時間

新冠肺炎疫情陰影下，市民對於有人昏倒在街頭並不斷抽搐感到束手無策，擔心患者有傳流病而不敢貿然幫助急救，僅能協助報案。本周三（19日）荃灣廣場曾發生有人倒地抽搐事件，當時一名男子在商場地下大堂倒地，面部朝下吐血，全身劇震、腳部不停抽搐，未幾即無反應。途人不敢上前協助，有人當場擔心呼叫：「要攞口罩出嚟！好驚呀！」

急症室醫生馮顯達指，絕大多數的昏例個案都是由非傳染性疾病引起，市民應為患者急救，以免錯失搶救黃金時間。若擔心患者帶有傳染病，便以心外壓取代人工呼吸，以維持患者的心臟輸出。

↓↓↓男子在荃灣廣場倒地情況↓↓↓