【女童墮樓】父母分居育四女　父憂武漢肺炎未攜4歲女落街釀悲劇

屯門蝴蝶邨發生4歲女童墮樓亡慘劇。據了解，涉案家庭父母育有4名女兒，正辦離婚手續，母親已搬走，4名女兒由父親照顧，住在蝶舞樓15樓一單位。今午父親落街買食物，因擔心武漢肺炎，只攜1名女兒下樓，離家約半小時間，4歲女兒在單位騎樓，由沒有窗花的窗戶墮樓，重傷送院不治。其父親事後回家始知悉事件，在現場助查。而女童母親驚悉噩耗，趕往醫院了解，悲慟痛哭，其後被帶往警署協助調查。屯門警區重案組接手調查，料稍後會拘捕女童父親。據悉，涉案家庭為綜緩戶，父親失業約三年，警方已通知社署跟進事件。

女童母親驚悉噩耗，趕往醫院了解，悲慟痛哭。（余睿菁攝）

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涉案父親姓吳33歲，失業約3年，與妻子育有4名女兒，分別10歲、4歲、3歲及2歲，一家六口為綜緩戶，居於蝴蝶邨蝶舞樓已有十年。近年夫婦婚姻破裂，正在辦離婚，妻子已搬離單位。10歲女兒因停課，搬往與婆婆同住，由其照顧，已有兩星期。吳一人獨力照顧3名年幼女兒，事發前，他因要落街購買物資及食物等，疑擔心疫情，只攜同3歲女兒下樓，留下4歲次女及2歲孻女在家中。他出門約半小時，其間便發生慘劇。

事發於下午2時許，單位用於晾衣物的騎樓，其鋁窗本來關上，其後疑被人推開，4歲女兒懷疑踩上雜物，由窗戶墮下，保安員發現女童倒臥大廈對開，於是報警求助。救護車接報到場，將女童送往屯門醫院搶救，惜終告不治。警方事後登門調查，據悉，2歲女兒曾指向窗戶稱﹕「姐姐出咗去。」吳父及後在現場助查，並由警方帶往醫院認屍，稍後將會被拘捕。其餘女兒將由婆婆及妻子照顧。

涉案父親由警方帶離現場。

本港近年發生多宗稚齡兒童墮樓意外，均與家人涉及疏忽照顧有關。2010年，香港仔一名3歲男童趁外婆下廚分身不暇時，自行離家走到大廈防煙門後樓梯玩耍，攀上梯間氣窗後墮樓亡。

2013年屯門山景邨一名3歲女童，在祖父離家20分鐘往接大孫女下課期間，推開家中窗花不幸墮樓身亡。

2016年一名菲律賓藉母親攜同3歲女兒，到油麻地一棟商業大廈內參加由外籍牧師主持的教會活動，其間女童疑獨自走到未有上鎖的男廁，並於廁格內一扇窗戶墮至4樓平台，送院後不治。女童母親事後涉嫌疏忽照顧兒童被捕。

2017年，元朗一名4歲女童趁祖母到天台清潔時尾隨其後，祖母不知情下回到樓下，女童卻在天台意外墮樓亡。