智文藥房賣「甲醇」消毒酒精　稱遭供應商蒙騙　籲苦主到分店退貨

全港有20間分店的「智文藥房」涉嫌出售甲醇製消毒酒精，日前海關拘捕7人。記者今早（22日）向藥房負責人查詢退貨安排，對方指顧客可到旗下任何門市退貨，即使沒有收據、已經開封亦可退錢，並指對事件感到抱歉。提到該批甲醇製消毒酒精的來源，負責人指已與供應商交涉，他強調每次入貨均有單據，以及成份檢定、化驗報告等文件。

位於屯門青山坊2號的置樂的「智文藥房」，藥房亦已收到相關的消毒酒精貨品。（黃偉民攝）

「智文藥房」fb道歉 稱可無條件退款

今早（22日）香港01記者到「智文藥房」位於屯門青山坊2號的置樂店查詢有關情況，職員聲稱負責人不在故不作回應。現場可見，暫時未見有市民到場退貨。另外，藥房亦已收到相關的消毒酒精貨品。

海關揭發事件後，不少市民擔心購入甲醇製消毒酒精，網民紛紛到「智文藥房」facebook查詢退貨情況。今日（22日）凌晨2時許，「智文藥房」在其社交網站上發文表示公司在採購涉事消毒酒精時，遭到供應商蒙騙，並緊急呼籲購買了酒精的顧客到購買分店退貨。

事發在昨日 (21日)，海關搜查「智文藥房」的辦公室及其20間分店，檢取174支相關消毒酒精，行動中拘捕7人。並檢獲174支、每支價值98元、樽身聲稱含有75%乙醇的消毒酒精。唯化驗結果顯示，涉案酒精的乙醇含量低於0.1%，而有毒性的甲醇含量則超過52%。

「智文藥房」facebook全文：

本公司發現此產品（如圖）可能成份與標籤不符，雖然本公司採購時已向供應商索取成份檢定報告等文件，唯仍受蒙騙。現呼籲所有在本公司購買了這產品的顧客，立即停用，並到購買分店退貨及回收。本公司現時已提供採購單據及有關等文件給海關調查，公司會全力合作及協助海關查明真相，本公司對今次事件對社會造成不便，深表歉意！