三劫匪凌晨打劫便利店　涉8宗案被捕　最細僅17歲

近月便利店劫案頻生，3名年僅17歲至19歲的年輕劫匪，趁凌晨夜深，持不同武器打劫新界區的偏僻便利店，更愈趨猖獗，由起初每隔3至4天犯案，變成1晚2次，合共行劫8次，涉及財物約5.4萬元現金及17包香煙。警方周五（21日）拘捕涉案3名男子，他們報稱無業及部分人有黑社會背景。

行動中，警方起回部份贓物及檢獲懷疑犯案時穿着的衣物。（黃偉民攝）

近月八宗便利店劫案 匪徒向偏僻分店埋手

新界北總區重案組總督察關駿軒表示，今年2月3日至19日發生8宗便利店劫案。案件均發生在凌晨，匪徒主要向位置偏僻的便利店埋手，包括元朗、屯門、天水圍、上水、荃灣及葵涌。匪徒會單獨或聯同2至3名同黨犯案，他們會戴上帽及口罩掩飾身份。在8宗劫案均用上不同武器，包括牛肉刀、菜刀、鎚仔及鎅刀。

匪徒於顧客離開便利店時，衝入店內指嚇店員，喝令他們收聲及不能報警，再要求店員交出收銀機現金，有人更走進收銀台，自行取走現金及香煙。匪徒犯案時間約1分鐘，之後會四散離開。該8宗劫案共損失約5.4萬元現金及17包香煙。

犯案團伙的分工仔細 匪徒取易不最難

新界北總區重案組高級督察曹世樑指出，犯案團伙的分工仔細，包括負責選擇劫地點及分工，刀手則負責行劫，其他骨幹成員亦會踏線及把風。匪徒取易不取難，向偏僻的便利店落手，並即場分派犯案所需工具。犯人得手後會立即逃去，甚至會更換犯案時的衣物。

曹世樑稱，匪徒初時每3至4晚犯案一次，至後期1晚兩度行劫。警方經調查後鎖定數名犯人，於21日凌晨展開拘捕行動，拘捕3名涉案人士，包括1名主腦及2名骨幹成員。被捕人士介乎17歲至19歲，他們報稱無業，部份人有黑社會背景。警方不排除更多人被捕。

行動中，警方起回部份贓物及檢獲懷疑犯案時穿着的衣物。3名被捕人現正被扣留調查。警方的行動仍然繼續，不排除有更多人被捕。針對新界北的劫案數字，由今年1月至2月20日共發生25宗劫案，當中有11宗為便利店劫案。去年同期只2宗劫案，當中沒有涉及便利店劫案。

近月本港便利店劫案：

2020年2月22日：一名男子闖入瀝源邨榮瑞樓一間便利店，以鎅刀指嚇22歲女職員打劫，掠走逾700元現款後逃去。其後一名男職員截停賊人，協助警方拉人及起回失款。

2020年2月21日：油麻地廟街47至57號一間便利店，賊人更手持疑似手槍物體指嚇男職員，劫走5,000元後逃去。

2020年2月21日：旺角上海街701號地下一間便利店，一名男子亮出約8吋長生果刀指嚇女職員，掠走3包煙及1,800元現款後，逃去無蹤。

2020年2月19日：葵涌盛芳街15號地下一間便利店，一名男子持刀指嚇兩名女職員打劫，掠走約5,000元現款後，往葵興方向逃去無蹤。