【奪命車禍】的士行車證過期　第三保照賠　車主、司機或被追討

屯門「綠的」奪命車禍，一名71歲司機駕駛新界的士，於青山公路洪水橋段剷上行人路，撞斃一名43歲女途人，現場消息指，涉事的士的行車證逾期兩天。 國際專業保險諮詢協會會長羅少雄表示，保險公司會必須根據第三者保險賠償予死者家屬，但由於車輛無有效行車證，有違《汽車保險(第三者風險)條例》，車主及司機隨後或面臨保險公司追討損失。他提醒，司機切勿駕駛無有效行車證車輛，以免發生車禍時，須自行承擔人命傷亡及財物損失的風險。

的士司機被帶上警車。（蔡正邦攝）

保險公司先賠償 再追討車主、司機

羅少雄表示，《汽車保險(第三者風險)條例》規定車主必須車輛購買第三者保險，就車禍涉及人命傷亡，保險公司必須賠償予車禍受害人，令受害人或家屬不必擔心治療或後事費用問題。

然而，由於法例同時規定，車輛在道路上行駛，司機必須持有效駕駛執照，車輛亦必須具有效車輛牌照（行車證）。保險公司其後會追討車主及司機責任，承擔相關款項。一般保險公司的做法是先追討富裕的一方，所以先追討車主，後追討司機，而司機亦可能面臨車主追討賠償。

保險不賠財物損失

然而，羅少雄指，一般車禍中，即使車輛的第三者保險涵蓋財物損失，由於無有效行車證，保險公司亦有權不處理車禍造成的財物損失，車主及司機要直接賠償於受害人。

羅少雄提醒所有駕駛者，無有效的行車證，倘遇車禍，司機承受極大的風險，或因造的傷亡及財物損失，面臨保險公司及受害人兩方追討賠償，因此，在無有效行車證下，切勿駕駛相關車輛。

由於近日新型冠狀病毒的影響下，運輸署提供有限度服務，金鐘、長沙灣、觀塘及沙田的牌照事務處暫停即時申請的櫃位服務，續領行車證須網上預約、郵寄或經網上遞交申請。羅少雄提醒車主應盡早排續領行車證，並促運輸署加快處理，以免令職業司機冒險或停工，影響他們生計。