犯罪集團借戶口收騙款　警方：不要成為口罩騙案另類受害人　

近期網上訂購口罩騙案中，警方發現有騙徒以新手法過橋收取騙款,他們會藉口借錢，套取戶口持有人的戶口號碼後,用作收受騙款，而戶口持有人可能於不知不覺中,成為另類受害人,干犯了洗黑錢相關罪行。

1名中六生早前涉嫌串謀詐騙被捕。（資料圖片）

警方今（24）日於Facebook專頁上發文稱，疫情發生至今，警方一共接獲798宗網上口罩騙案，共拘捕17男5女。警方文中指出，最近有不法之徒以新手法行騙，以還款為由向受害人索取戶口詳情，待受害人發現戶口資金往來頻密及異常時，方發現自己戶口可能被利用於收取騙款，即洗黑錢。

警方提醒市民小心自己的銀行戶口資料

近期的網上口罩購物騙案中，即有騙徒以新手法藉口借錢，套取受害人戶口號碼後，向網上買家指定匯款至該戶口，騙徒再向受害人訛稱自己超額還款，要求受害人扣除早前欠款後將餘額交還予騙徒。上周四（20日），警方於旺角以涉串謀詐騙拘捕一名18歲中六學生。事緣警方自1月起共收到167名受害人報案，指於網上平台購買口罩，匯款後再無法與賣家取得聯絡，懷疑受騙於是報警。警方調查後發現匯款的指定戶口資料，是騙徒以還款為由向身為他朋友的受害人索取得來，揭發有人以新手法行騙。警方呼籲，市民於任何時候亦不應將銀行戶口借予他人使用。如果曾向他人透露户口號碼等資料，應留意自己的戶口有否任何可疑交易。如有懷疑，應盡早報案。

除此之外，巿民可選擇到實體商戶購買口罩，如須於網上訂購，請小心選擇信譽良好的網上商店，不要成為騙案的受害者。