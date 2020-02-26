訛稱昆蟲爬入衫內　色狼趁機非禮10女　29歲男暫控非禮及盜竊罪

1名29歲姓張地盤工人，涉嫌與10宗非禮案有關，其中7宗發生在香港中文大學校園。警方表示，張被暫控5項｢非禮｣罪及3項「盜竊」罪，今日（26日）上午在東區裁判法院提堂。

沙田警區重案組跟進去年5月至今年2月發生的10宗非禮案，發現疑犯向10名女受害人訛稱其背部衣物上依附了昆蟲，趁機觸摸其身體，甚至胸部。其中3宗案件，疑犯更趁機盜去受害人銀包等財物。警方近日掌握重要線索，昨晨在馬鞍山錦豐苑一帶拘捕張男。

警方表示，警方於2019年5月至今年2月期間，共接獲10宗報案，指10名年齡介乎20歲至27歲女子，在馬鞍山區一院校、及多個港鐵站懷疑被非禮，其中3名受害人的財物包括銀包、現金及銀行卡等亦懷疑被盜去，總值約9,500元。沙田警區重案組人員接手調查後，前日（2月24日）上午在馬鞍山區拘捕一名29歲姓張本地男子，涉嫌「非禮」及「盜竊」，現正被扣留調查。

警方呼籲，如市民曾有類似經歷或有任何資料提供，致電3661 2755與調查人員聯絡。

根據香港法例第200章《刑事罪行條例》及第210章《盜竊罪條例》，「猥褻侵犯」及「盜竊」罪最高刑罰均可判10年監禁。