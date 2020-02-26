【新冠肺炎】西貢隔離營六人一房　康文署：入住人士均屬低風險

新型冠狀病毒肺炎（俗稱武漢肺炎）疫情持續，港府早前徵用戶外中心﹑度假村等，作隔離檢疫中心。西貢戶外康樂中心早前有隔離人士透露，營內六人一間房，體溫記錄僅需隔離者自行量度，無人檢查。康文署回覆《香港01》時表示，入住西貢戶外康樂中心的隔離者均屬「低風險人士」，又指為減低互相感染風險，每間房由有8人減至6人。

【港版火神山】西貢戶外康樂中心隔離營的工程進行中。 （黃偉民攝）

康文署：隔離者均屬低風險人士

康文署回覆《香港01》時表示，有別於由衞生署管理的檢疫中心，入住西貢戶外康樂中心暫住設施的人士全屬低風險人士，隔離者入境香港時已經衞生署人員量度體溫，確認沒有發燒及任何病徵，方可獲轉介入住暫住設施。署方表示，所有入住暫住設施的人士，於強制檢疫期間需與他人保持距離，並需時刻佩戴由政府提供的口罩及經常量度體溫。在入住中心期間，另外，每房可容納人數由8人減至6人，以減低同房人士互相感染的風險。

酒類禁入中心

康文署又指，若由內地返港的香港居民沒有病徵、未與確診者有緊密接觸或抵港前14天內未有到訪過湖北省，屬風險較低的人士；如他們在港無法安排入住地方，則需入住政府安排的「暫住設施」。西貢戶外康樂中心會向隔離者提供基本個人日用物品，包括梳洗用品；房間內亦有床單、被舖、電線拖板及電熱水煲。此外，亦會免費安排中心餐廳承辦商提供早、午、晚三餐膳食。如有需要，中心也可向他們提供餅乾、糕點或即食麵等食物。如接受檢疫人士有個別物資需要，亦可向職員提出；而中心也容許隔離者親友送遞物資，惟酒類飲料則禁止送入中心內。

衛生署回覆時則表示，檢疫中心的運作由多個政府部門緊密合作進行，為受檢疫的人士提供生活所需及膳食，包括主要由民眾安全服務隊（民安隊）負責場地管理，食物會由民安隊定時直接送到個別房間。此外，社會福利署亦會在房間準備杯麵和小食，供受檢疫的人士食用。就膳食問題，膳食供應商會繼續與民安隊保持溝通，跟進和改善膳食安排。

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繼早前（24日）有西貢隔離人士就膳食問題，與職員爭執，昨日（25日）有隔離人士向《香港01》透露，營內6人一房，需要共用圓桌吃飯，亦需共用廁所；又表示營友只需自行量度體溫，直言隔離營「根本形同虛設！」