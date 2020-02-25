【新冠肺炎】駿洋邨入伙無期　900個屯門寶田邨中轉屋單位供申請

火炭駿洋邨被政府徵用作新型冠狀病毒肺炎檢疫中心，供隔離人士入住，據了解，目前有500個單位設有檢疫設施。駿洋邨變隔離營後，上周房署向準居民提供兩個安置方案，有需要的準居民可申請入住中轉屋或取消駿洋邨編配，選擇其他屋邨。公民黨沙田區穗禾區議員麥梓健稱，據他了解，屯門寶田邨中轉屋可提供900個單位供有需要的準居民申請。

駿洋邨被突然改作隔離營，現已開始接收隔離人士。（資料圖片／蔡正邦攝）

上周準居民收到房署的信件，提及房署提供兩種方案供有需要的居民選擇。選擇繼續等候駿洋邨正式入伙的準居民，如在此段時間有住屋困難，可申請入住屯門寶田邨中轉房屋，惟要視乎供應而決定能否編配。有居民認為房署沒有提供中轉屋的數量，擔憂成功申請的機會低。

今日（25日），房署回應指，是次為暉明邨及駿洋邨準租戶的特別安排中，申請者如有臨時住屋需要，已在寶田中轉房屋預留約數百個單位，但能否成功編配須視乎供求情況。沙田區穗禾區議員麥梓健表示，據他所知，有900個中轉屋單位可供居民申請。

公民黨沙田區穗禾區議員麥梓健稱，據他了解，屯門寶田中轉屋可提供900個單位供有需要的準居民申請。（資料圖片）

房署又指，暉明邨及駿洋邨準租戶已到達編配階段，若果他們希望遷往其他屋邨，無須重新排隊。此外，他們是次駿洋邨的編配不會被計算為三次有效編配之一，即他們可保留原有的編配機會，等候下一次單位編配。若準居民選擇放棄現時駿洋邨編配，他們可獲另配單位的時間須視乎其家庭人數、申請者數目及實際可供編配的單位等因素。麥梓健稱，以他接觸的個案中，大部份準居民願意繼續等候駿洋邨正式入伙。