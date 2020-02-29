【沙角邨奪命火】滑板車短路屢生意外　工程師：鋰電池威力更強

沙田沙角邨昨晚（28日）發生奪命火警，金鶯樓一單位懷疑一輛電動滑板車，突然短路起火，男戶主昏迷送院，其7歲子身亡，同在單位內的一名女鄰居則穩定。工程師盧覺強表示，鋰電池短路所產生的爆炸會較一段電池威力強，又提醒用家為此類用具充電時，應時刻保持警覺。 翻查資料，電動滑板車意外冒花、冒煙、自燃起火等意外屢見不鮮。而電動滑板車短路亦非首次，黃大仙5年前亦曾發生同類事件，造成200多人需疏散；而內地前年則盛傳一段網上片段，滑板車充電於寓所內發生爆炸，一度冒煙現火球。

工程師盧覺強解釋，電池充電時會發熱，一旦充電完畢正常情況下會自動停止，但若質量較差的電池會繼續進行充電，過度充電會造成短路，更有機會產生爆炸。 （資料圖片）

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工程師：應在視線範圍內充電

坊間不少電動滑板車均使用鋰電池，工程師盧覺強解釋，鋰電池存電量較多，發生短路時會較普通電池產生更強威力的爆炸。盧覺強又指，電池充電時會發熱，一旦充電完畢正常情況下會自動停止，但若質量較差的電池會繼續進行充電，過度充電會造成短路，更有機會產生爆炸。他又表示，估計屋內或有其他易燃氣體或物件，因此造成較嚴重的火警發生。盧覺強提醒，為此類電池充電時，應時刻保持警覺，並確保於視線範圍充電，一旦出現異樣亦可及時得悉。

電動滑板車短路起火非首次

翻查資料，2015年11月30日，本港亦曾發生電動滑板車充電短路起火事件。凌晨約5時許，黃大仙彩虹邨一個單位內電動滑板車充電時，突然短路起火，現場一度冒出大量濃煙及傳爆炸聲，屋內女住戶帶同兩名子女慌忙逃生，近200名住客亦需即時疏散。



2018年內地曾發生一宗電動滑板車爆炸案，當時一輛電動滑板車於客廳內充電，惟突然冒出大量白煙，屋內一名男子立即上前欲拔走電線，其後滑板車更出現火球發生爆炸，客廳頓變煙霧彌漫，整個過程僅短短19秒，幸好屋內男子立即帶同小孩及寵物離開寓所。

運輸署：駕駛未經登記電動滑板屬違法

運輸署過去曾表示，於本港道路上駕駛未經登記及領牌的電動單車及滑板並不合法，即使該等車輛的動力能源沒有啟動，若駕駛未領牌車輛，初犯者可被判罰最高罰款五千元及入獄三個月。

根據香港法例374章《道路交通條例》，汽車定義指所有機械推動的車輛，當中包括電動單輪車、電動滑行車、電動平衡車及電動單車等等，據本港法例所有電動可移動工具均需取牌照，如於道路或私家路上使用未登記及領牌的可移動工具，有機會違反《道路交通條例》及其附屬條例等法例。