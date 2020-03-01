港鐵觀塘線3站垃圾桶遭連環縱火　51歲男縱火後搭錯車　再多犯3案

上周三（2月26日）晚上港鐵觀塘線發生連環縱火案，3個車站內外垃圾桶起火焚毀。警方重案組調查後，昨日（29日）拘捕一名51歲報稱無業男子，指他涉嫌在一個晚上連環作案，先後於黃大仙港鐵站內外、九龍灣站及彩虹站，以打火機燃點垃圾桶內紙張縱火。 警方指疑犯原本只在黃大仙站縱火，其後因「搭錯車」而到其他車站再縱火，被捕後承認貪圖一時快感而犯案。

黃大仙站垃圾桶被人縱火。（陳永武攝）

+ 2

案發於今年2月26日晚上10時50分至11時20分，警方於半小時內共接獲4宗縱火案，起火地點包括黃大仙港鐵站外龍翔道行人地段，以及九龍灣站﹑彩虹站﹑黃大仙站月台內的垃圾。黃大仙重案組及後接手調查，並鎖定一名疑人。

昨晚（29日）9時許，警方於目標人物位於沙田的寓所外將其拘捕，並在屋內搜得其犯案時的衣物﹑背包﹑打火機及八達通。涉案男子姓陳51歲，報稱無業﹑有案底，在警誡下承認因一時快感作出連環縱火行為，目前涉嫌縱火被扣留調查。

警方又表示，疑犯完成首宗黃大仙縱火案後，原本欲乘車返沙田，惟因「搭錯車」往九龍灣方向，遂於九龍灣站及回程時後再犯下其他縱火案件，幸案中無人受傷。警方提醒，根據香港法例第200章《刑事罪行條例》，縱火是嚴重罪行，最高刑罰可被判處終身監禁。

黃大仙警區（刑事）總督察莫子威表示，無業男涉4宗垃圾桶縱火案被捕。（棻正邦攝）