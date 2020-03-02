【逃犯條例】21警員被訓斥　包括電單車衝人群、鏡頭前展示身份證

反修例示威風波由去年6月持續至今9個月，警務處處長鄧炳強今日（2日）見記者時稱，投訴警察課接獲與反修例相關的投訴個案有1,639宗，當中有125宗的投訴個案已完成調查並交予監警會，另有21宗案件涉及警員不當行為，並已作出訓斥，這些個案包括電單車衝人群、鏡頭前展示身份證，其中4宗進行紀律覆檢。而因反修例被捕的人士共有7,549多人被捕，當中有4成為學生。

鄧炳強表示，截至上星期，投訴警察課收到1639宗與反修例相關的投訴個案。（陳蕾蕾攝）

反修例示威由去年至今持續未完，警務處處長鄧炳強表示，截至上星期，投訴警察課收到1639宗與反修例相關的投訴個案，當中有 541宗為 「須匯報投訴」個案，當中有77%的個案已與投訴人取得聯絡及核實資料，餘下23%個案未能成功聯絡投訴人或仍有待回覆。所有的案件中，有125宗的投訴個案已完成調查並交予監警會。

鄧炳強稱，雖然大部份案件仍在調查中，但對於個別人員的不當行為，警方作出適時處理。經主動調查後，發現有21宗案件中，涉及警員不當行為，包括有交通警在去年11月11日，於葵芳駕電單車衝向人群，以及先後兩次有警員在鏡頭前展示市民身份證；惟21宗案件，不包括元朗721事件，鄧炳強解釋，因監警會有獨立調查，以及有其他執法部門就事件立案。警方已經向相關警員作出訓斥，及時制止相關或其他人員重覆可能不當的行為，當中有4宗個案由涉事人員所屬之單位進行紀律覆檢。

反修例示威持續未完，上周六（2月29日）有示威者於旺角就「831事件6個月」進行示威。（資料圖片）

另外，鄧炳強透露，至今有約7549人被捕，當中有3,091人報稱學生 ，佔總被捕人數40.9%。自去年9月起，學生佔被捕人數比例由25%升至40%，其中2020年1月18歲以下被捕人士達五成，他指留意到很多打爛店舖刑事毀壞案件被捕人為18歲以下。

鄧炳強對暴力趨勢感到憂慮，守法意識薄弱出現破壞交通系統、地鐵輕鐵、火燒人、以磚頭扔死人，甚至近期在交通交匯處放置爆炸品、遙控炸彈，批評社會有一些具法律背景人士縱容姑息暴力事件，「社會上一直話你無問題嘅你係啱嘅，甚至話有刑事案底令你人生更加精彩。」質疑這些人士自己無案底、不用暴力，但可能令年輕人以為所有行為都可以做，擔憂成為法治災難，「啲人以為自己啱，做咩都得，殺人都得。」