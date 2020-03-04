海關搜4藥房檢110支含甲醇消毒酒精　簡體字標明廣州產　5人被捕

海關於本周一（2日）搜查了4間分別位於粉嶺、上水及元朗的藥房，共檢獲110支懷疑附有虛假成份說明及成份含有有毒甲醇的消毒酒精，行動中拘捕一名藥房董事及3名藥房員工，涉嫌違反「商品說明條例」及「消費品安全條例」。 海關今日（4日）再往觀塘一間貿易公司調查，相信該公司為上述消毒酒精的供應商，行動中拘捕該公司的董事，及堵截非法產品繼續於市面上出售。

海關今日（4日）再往觀塘一間貿易公司調查，相信該公司為上述消毒酒精的供應商，行動中拘捕該公司的董事。（鄧詠中攝）

海關早前接獲舉報，指粉嶺有藥房出售可疑消毒酒精，人員隨即展開行動，於涉事藥房試購入一款500毫升、膠樽裝的消毒酒精，標明乙醇含量為75%，以及聲稱符合相關國家的標準，具防菌功效，價格為75元。海關將試購樣本送去政府化驗所做檢驗，於周一（２日）接獲化驗報告，顯示消毒酒精只有478毫升，成份中有69%為乙醇，8.2%為有毒甲醇。根據化驗結果，消毒酒精的含量及成份與商品說明不符，及含有毒甲醇，涉嫌違反「商品說明條例」及「消費品安全條例」。

海關於是展開拘捕行動，搜查了4間分別位置粉嶺、上水及元朗的藥房，共檢獲110支懷疑附有虛假成份說明及成份含有有毒甲醇的消毒酒精，檢獲的消毒酒精價錢由55元至68元不等。行動中海關拘捕一名藥房男董事及3名藥房男員工，年齡介乎31至52歲，涉嫌違反「商品說明條例」及「消費品安全條例」。海關今日（4日）再往觀塘一間貿易公司調查，相信該公司為上述消毒酒精的供應商，行動中拘捕該公司的董事。

從檢獲的消毒酒精包裝標籤見到，該款酒精牌子為「朗梵迪」，以簡體字列明產品成分、含量、殺菌類別及使用方法等，稱酒精可用於皮膚消毒及洗手間消毒等，生產商及產地均來自廣州。（鄧詠中攝）

海關表示，仍就消毒酒精的原產地進行調查。

惟從檢獲的消毒酒精包裝標籤見到，該款酒精牌子為「朗梵迪」，以簡體字列明產品成份、含量、殺菌類別及使用方法等，稱酒精可用於皮膚消毒及洗手間消毒等，生產商及產地均來自廣州。

除上述4間藥房，海關亦巡查了全港314間零售點，暫未發現同類消毒酒精出售。海關商品說明調查科商品說明課總貿易管制主任徐兆駒表示，自2月21日起，共巡查超過570個地點，檢獲284樽違例消毒酒精，共拘捕12個人，兩宗案件正在調查中。

海關表示，自從1月27日起開始「守護者行動」，共派出超過2800人次進行巡查，巡查超過18,000間零售店，確保目前市面防疫產品達到「商品說明條例」及「消費品安全條例」規定，行動會持續進行，再次提醒商戶不要趁機混水摸魚，以誤導性手法出售賣虛假或冒牌貨品。若市民發現可疑商戶，可致電海關24小時熱線2545 6182進行舉報。

衞生防護中心早前亦曾提醒，工業酒精含有雜質甲醇，可透過皮膚進入人體而引致中毒。使用工業酒精製作的搓手液，會出噁心嘔吐、全身疼痛、肝臟功能異常，可透過消化道、呼吸道或皮膚攝入，引致中毒，嚴重可導致失明及死亡。