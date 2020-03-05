【新冠肺炎】滯留湖北省逾40日　首批抵港港人：返嚟個心定啲

香港政府由一連兩日以包機形式接載533位身處湖北省的港人回港，昨日（4日）首批244名返港居民已入住駿洋邨駿爾樓，展開14日的隔離檢疫。滯留湖北省逾40日的陳先生，昨日終於乘第2班包機抵港，成為首批湖北返港港人，他稱回港後心情較放鬆，「點都係香港好啲，返嚟個心定啲。」

3月5日中午，民安隊準備為駿洋邨隔離人士派發午餐。（蔡正邦攝）

陳先生1月21日隨太太返回湖北省徐州廣水市探望病重的岳父，原本打算逗留10日便回港，惟1月23日宣布封城，令他要取消火車票無法回港，於廣水市逗留了逾40日，昨日乘坐第二班包機返港，晚上11時許入住駿洋邨。

陳先生稱，昨晚落機前工作人員已進行登記，每個人身上有編號，大巴將他們由機場接載至駿洋邨，落車後根據身上編號入住所屬隔離單位。人員為他們準備毛巾、日用品等，再每人派一個杯麵，便是回港後的第一頓晚餐。

陳先生透露，入住的單位200多呎，放有兩張單人床。（受訪者提供）

惟成功登上包機前，陳先生與太太是經一波三折才成功離開廣水市前往武漢。他稱，由於村內未解封，所有人不得離開，有志願者巡邏及把守，離開者須取得證明，「但大陸個個都唔想揹飛，冇人肯簽張證明書。」

他與太太走遍3個部門都沒有人願意簽證明書，縱使接載他們往武漢機場的私家車到達村口，證明他們可離開，當地政府人員仍要求他們往醫院檢查證明無事，「入境處都叫我哋冇事唔好去醫院」，但為了可離開，夫婦倆照X光證明肺部沒有問題，終成功離開。由早上8時至下午1時，經過了5、6個關卡，陳先生於昨午3時許抵達武漢機場，才確實自己能回港，「可以返香港個心定啲」，因在內地若感染新冠肺炎未必接受到醫療，但回港後若不幸感染亦有醫院治療。

滯留湖北省香港居民昨日入住駿洋邨，陳先生透露，入住的單位200多呎，放有兩張單人床供他和太太使用，單位內有風扇、暖風機、電視機及電熱水壺，「最緊要有wifi（無線網絡），都算係咁。」他續指，今早吃了肉碎粥及粟米等，單位內有餐單可供他們選擇星期一至星期日早午晚三餐吃什麼。如隔離人士有其他的問題，可以致電給相關人員。

至於要留在單位內14日會如何打發時間，陳先生稱主要都是夫婦兩人聊聊天，自己上上網，「放鬆下，點都係返到香港好啲，始終香港人唔習慣係上邊（內地）住。」