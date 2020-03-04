【新冠肺炎】武漢回港市民乘旅巴抵駿洋邨隔離　甫下車即潔手

新型冠狀病毒肺炎（俗稱武漢肺炎）疫情持續，累計確診個案為100宗。今日（4日）首兩批乘搭政府武漢包機的本港市民，將於下午及晚上抵港。首班接載109人的包機KA8851於下午近5時抵港，多輛旅遊巴於停機坪等候，身穿保護衣的乘客陸續下機後，隨即分批登上旅遊巴前往火炭駿洋邨接受隔離，當中包括手抱嬰兒及小童等，部分乘客甫下車即以消毒搓手液潔手。

【0000】接載第二班包機乘客的旅遊巴陸續到達駿洋邨。

【2200】今日第二班接載湖北港人返港的包機，於晚上9時50分抵達香港國際機場，旅遊巴分批接載下機乘客。

【2150】有工作人員將三張嬰兒床，分別送入駿爾樓及駿逸樓。

3月4日，武漢回港市民下機後，分批乘旅巴抵達駿洋邨，部分人帶同行裝包括行李及手袋等。（黃廸雯攝）

有市民入住駿洋邨駿爾樓隔離單位後，隨即清潔窗花。（黃廸雯攝）

【2005】於乘客下車後，有工人登上旅遊巴進行清潔。駿洋邨駿爾樓部分單位已關上窗簾。

【1930】其餘6輛接載首班武漢回港市民的旅遊巴，陸續抵達駿洋邨，當中包括手抱嬰兒及老人。

【1900】第二輛旅遊巴約13名乘客下車，部分人甫下車即用現場提供的消毒搓手液潔手。

【1845】第一輛旅遊巴抵達駿洋邨，身穿保護衣約12名乘客陸續下車，當中包括小童，部分人帶同行裝包括手袋及背囊。

【1835】民安隊貨車到達駿洋邨，卸下多件行李及由防護衣人員搬運往大廈。

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新型冠狀病毒疫情持續至今，1月初開始於湖北省武漢市爆發，隨後迅速蔓延，至1月23日武漢「封城」，湖北省其他城市陸續跟隨。武漢市新冠肺炎疫情防控指揮部於上月24日一度宣告「局部解封」，但3.5小時後「宣告無效」，至今「封城」持續。昨日（3月3日）湖北新增115宗確診個案，當中武漢為114宗，截至昨日，湖北總確診個案為67332宗，中國境內確診個案累計逾8萬宗。

政府早前宣布今明兩天派出4班包機，前往武漢接載逾500名滯留港人，並安排入住駿洋邨檢疫中心進行14天檢疫。政制及內地事務局局長聶德權今（3月4日）早指，目前湖北有約3800名港人，政府今日派出首兩班包機，合共接載258人返港，包括有應屆文憑試考生、孕婦，以及有病患人士。至早上，有身穿防護衣物的人員到場，將一批食物及物資送抵駿洋邨。

↓ 火炭駿洋邨隔離營情況 ↓

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