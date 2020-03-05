【陳大河逝世】陳大河憑玩具發跡　成首間在港上市玩具製造商

有「忍者龜之父」之稱的彩星集團創辦人陳大河今午於其山頂寓所內昏迷，送院搶救後不治，終年87歲。陳大河出生於一個商人家庭，長大後自立玩具廠，80年代靠生產及售賣玩具「忍者龜」、「金剛」等發跡，而陳大河的兒孫亦自立公司，其孫兒陳光明曾以金融投資公司主席身份參加過港台節目《窮富翁大作戰》。《香港01》記者就陳大河逝世致電陳光明，他稱不作評論。

有「忍者龜之父」之稱的彩星集團創辦人陳大河今午於其山頂寓所內昏迷，送院後不治。（城大網頁圖片）

陳大河於1932年出生在廣東省潮汕普寧，其父親為知名商人，開設建築材料批發店，陳大河自中學開始幫父親打理生意，促使他來港定居後自立門戶成為生意人。

60年代，陳大河來港定居，並與友人開辦玩具廠，製造及出售玩具，隨著生意發展蓬勃，70年代公司積極參與玩具展，於國際上打出名堂，80年代他再憑生產及售賣玩具「忍者龜」、「金剛」等發跡，從而成為香港玩具大王，同時亦在美國加州設立貨倉，將業務拓展至加拿大，公司製造的玩具更曾在美國玩具市場中銷量第一。1984年，彩星集團於香港掛牌上市，成為首間在港上市的玩具製造商。

陳大河孫兒陳光明曾以金融投資公司主席身份參加過港台節目《窮富翁大作戰》。（港台《窮富翁大作戰》節目截圖）

陳大河退休後將彩星集團交由兩個兒子陳俊懷及陳俊豪掌管，惟兩名兒子因公司股權問題而對簿公堂，陳俊懷後來自己開設投資及貿易公司，現時集團主席兼行政總裁為陳俊豪。

陳大河的孫兒陳光明曾以金融投資公司主席身份參加過港台節目《窮富翁大作戰》，節目中他需要體驗貧窮長者的生活，居住在籠屋中，靠於街頭執紙皮維持生活，令他慨嘆貧窮長者生活的艱難。