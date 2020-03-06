【新冠肺炎】疑有中港貨車司機載客獲利　運房局收緊豁免堵漏洞

新型冠狀病毒肺炎（俗稱武漢肺炎）疫情持續，政府於上月8日凌晨零時起實行內地入境人士須強制隔離檢疫14日，跨境貨車司機可獲豁免。惟近日於網上流傳有司機疑利用漏洞載客獲利，運房局昨日（5日）發出通告表示，只有駕駛貨車從貨車通道入境的司機方可豁免強制檢疫，其他途徑包括經入境大堂或私家車通道返港均須接受14日強制檢疫。 食物及衛生局副局長徐德義指，衞生署曾酌情考慮特別個案，讓持有醫學監察通知的司機，經入境大堂或私家車通道返港，惟過程中難辨司機是否真的因跨境貨運服務獲得豁免。

港府強制檢疫14天措施2月8日生效，實施首天的深圳灣口岸情況。（梁鵬威攝）

因應政府於2月8日起實行所有由內地入境的人士，均須強制檢疫14日，而為維持內地到港的貨運、日用食用品供應，跨境貨車司機、抵港客機、貨機機組人員、漁船人員等可獲豁免14日強制檢疫，但有關人士需進行醫學監測，包括要戴口罩及量體溫。而跨境貨車司機包括中港貨車司機，於入境時會獲發醫學監察通知書。

司機聲稱接客回港 毋需14日隔離

惟近日網上流傳有司機疑利用漏洞載客獲利，利用獲豁免檢疫的資格駕駛私家車，接載乘客由內地到港，藉此避過強制檢疫。於社交平台上有懷疑中港貨車司機聲稱可以駕駛小車，接載乘客由內地回港而毋需14日隔離，又指可帶文件往返內地及香港。

運房局昨日向司機發出通告，表示只有駕駛貨車從貨車通道入境的貨車司機方可豁免強制檢疫，其他途徑包括經入境大堂或私家車通道返港的貨車司機，均需要接受14日強制檢疫。

運房局昨日向跨境貨車業界發通告，表示只有駕駛貨車從貨車通道入境的貨車司機方可豁免強制檢疫。（網上圖片）

乘客偽冒公司職員同車 索價達2500元

有業內人士透露，有人於網上聲稱可為客人「保薦」，假扮為運輸公司相關職員如文員等，由已持有醫學監察通知書的貨車司機接載到港，從而避過14日隔離期，過程索價2500元。該人士形容有關行為是「搞串哂」，令真正有需要酌情處理的貨車司機，亦暫未能回港。該人士指有貨車司機於上周打算由旅客通道過關返港時，已被告知無法豁免強制檢疫，稱可能局方於昨日才正式發通告。

業內人士解釋中港貨車司機除了原車往返外，不少司機屬「過關司機」，即於香港駕駛貨車運貨過關，其後將貨車交由內地司機駛到貨倉落貨，因內地司機工資較便宜，「過關司機」則於關口等待貨車落貨後，再接回車輛回港。惟近日受新冠肺炎疫情影響，內地不少工廠仍未有工人上班，司機將貨車駕到貨倉亦無人落貨，因此有中港司機會需要自行過境返港。於局方收緊豁免政策後，中港司機只能於內地「乾等」。

中港貨車司機，於過關時獲發的醫學監察通知書。（業內人士提供）

徐德義：曾酌情處理 惟難辨司機是否因貨運獲豁免

食物及衛生局副局長徐德義於今日（6日）在衛生防護中心記者會上表示，考慮到中港兩地運輸，早前豁免跨境貨車司機及必要陪同人員接受強制檢疫，有關司機通過陸路入境時可獲豁免強制檢疫，並以14天醫學監察通知代替，當中包括戴口罩、量度體溫、向衛生署呈報不適等。徐德義指，措施實行後出現小量特殊個案，包括有跨境貨車司機在內地壞車、貨物延誤，貨車未能即時返港。

徐德義稱，衛生署就這些特別個案，酌情考慮讓司機經入境大堂或私家車通道返港，有關司機手持陸路貨運口岸貨車通道發出的有效醫學監察通知。惟徐指衛生署過程中難清楚辨認究竟該司機是否真的因跨境貨運服務獲得豁免，為免制度有漏洞，3月5日中午正式發出通告，有關司機必須經陸路口岸貨車通道入境才可獲得豁免。

業界：司機不能有免死金牌 或有人欲「偷雞搏懵」

港粵運輸業聯會顧問謝浪表示，早前與政府部門開會時，已保證業界司機回內地不會隨處逗留及會定時探熱，政府方願意豁免強制檢疫，但規定司機需駕貨車由貨車通道入境，謝指司機不能有「免死金牌」，稱職業是貨車司機及手持醫學監察通知書，於旅客通道或駕私家車入境，「一樣當你係旅客要14日隔離」。

對於有報導指有司機因有關通告發出後未能駕私家車返港，因而逗留內地，謝表示有關政策其實未有改變，或有人欲「偷雞博懵」，但明言檢疫人員不會讓司機於其他通道入境，「除非政府有新order（指示）」。謝浪指以他所知如有司機因貨物延誤等問題未能即日返港，需要寫報告交予海關告知特殊情況，但亦只能由貨車通道回港。