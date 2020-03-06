網傳鐵騎警雙手離軚盤　警指打手勢防止車輛駛近車隊﹕專業判斷

昨天（5日）網上流傳影片，片中交通警駕駛電單車時雙手離開軚盤，並作出雙手打圈的動作，引起公眾關注，對安全性有所疑慮，警方指會了解事件。至今（6日）晚上，「香港警察」facebook專頁發文，以「切勿跟車太貼」為題回應事件，指該名交通警員昨午護送載有武漢抵港人士的車隊前往火炭，其間以雙手打手號，示意後方車輛勿駛近車隊。警方表示，該警員擁有豐富駕駛經驗，當時作出專業判斷以防止其他車輛駛近車隊，確保道路安全。

交通警雙手離開鐵馬後，作出打圈動作，全程歷時約4秒。（網上影片截圖）

昨天網上流傳一段行車片段，片中一名交通警員駕駛電單車時，張開雙手上下擺動，約歷時4秒，當時該警員的雙手完全離開軚盤，令人擔心駕駛安全。

至今（6日）晚上8時許，香港警察facebook發表「遵從警務人員指示，切勿跟車太貼」帖文回應事件，指該名交通警員昨午（5日）負責護送載有武漢抵港人士的車隊前往火炭。當駛至昂船洲大橋時，該警員發現後方車輛企圖從其右邊駛近車隊，遂以右手打手號示意該車輛減速，同一時間，中線車輛亦加速駛近，警員再用左手打手號示意減速，其間雙手短暫離開軚盤。

警方表示，駕駛電單車的警員擁有豐富駕駛經驗，當時作出專業判斷以防止其他車輛駛近車隊，確保道路安全。警方呼籲駕駛者要遵從警務人員指示，切勿跟車太貼。