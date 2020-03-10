女記者被防暴警推跌受傷　有線新聞：警方來函致歉

周日（8日）晚，將軍澳尚德邨悼念周梓樂活動，演變成示威衝突，有線新聞一名女記者採訪期間，突遭一名防暴警從後推跌，頭部着地受傷。警方昨午（9日）回覆查詢時，對受傷記者表示慰問，但重申傳媒應與警員保持適當距離，避免阻礙警方執法，免卻自身受傷，如有不滿可作投訴；及至昨晚，有線新聞在facebook表示，接獲警方來函致歉，而函中指涉事警員撞及記者，是「不慎撞倒」、「並非蓄意」。

有線新聞在facebook表示，接獲警方來函致歉。

昨晚11時許，有線新聞於facebook專頁透露，警察公共關係科在晚上就事件致函有線新聞致歉。根據有線新聞上載的信函可見，下款為警察公共關係科總警司郭嘉銓，文中表示對該台記者受傷感到抱歉，並表示慰問；同時表示涉事警員並非蓄意撞向有關記者，只是因為現場人多混亂，涉事警員在進行驅散行動時，不慎撞倒該名記者。

警方致函有線新聞全文：

對於 貴台一名記者昨晚在將軍澳廣明苑附近警方行動期間受傷，警方感到抱歉，並向她表示慰問。 經初步了解，我們相信涉事警務人員並非蓄意撞向 貴台記者，當時現場人多混亂，該名警務人員正呃向前方進行驅散行動，其間不慎撞倒 貴台記者。

事發於昨晚接近凌晨零時，有線新聞一名身穿反光衣、戴有記者標示頭盔的女記者，於尚德邨採訪期間，遭一名防暴警員從後方以盾牌向背部推撞一下，她登時向前仆倒，頭部落地，感暈眩及耳鳴，事發發現頭部後方紅腫。

警察公共關係科昨日回覆時指，十分重視及尊重傳媒採訪的自由和權利，會於合理可行、不阻礙警方執法的情況下，便利記者採訪；但重申在場人士（包括傳媒工作者）應留意及聽從警務人員的指示，保持適當距離，既可避免阻礙警方的執法行動，亦可免卻自身受傷，如傳媒工作者因不滿而作出投訴，投訴警察課及監警會（獨立監察警方處理投訴委員會）會公平公正處理。

有線新聞其後對警方只作一般性回覆，表示極度遺憾，表明不能接受警方解釋，要求警方盡快主動調查事件，交代涉事警員身分，和公開交代調查結果。