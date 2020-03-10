深水埗議辦貼「藍絲與狗」告示　連續4天有人登門抗議掀爭執

深水埗區議員長沙灣社區發展力量李文浩與公民黨劉家衡辦事處，自上周六（7日）起，連續4日有持不同政見的人士前往示威抗議，事因早前辦事處門口張貼寫有「本辦事處不為任何藍絲提供服務，藍絲與狗不得內進」的告示。今日（10日）下午2時許，再有一批持不同政見的人士手持標語及大聲公往辦事處踩場，最後由大廈保安報警，警員到場處理，事件平息。

平機會日前曾就「藍絲與狗不得內進」的告示作出回應，指該告示未有涉及現行4條反歧視條例所涵蓋的範圍。（黃偉民攝）

因貼有「本辦事處不為任何藍絲提供服務，藍絲與狗不得內進」的告示，長沙灣社區發展力量李文浩與公民黨劉家衡位於青山道64號名人商業中心的議員辦事處，連日來有人前往抗議，有人於抗議期間用手及長棍拍打玻璃門，甚至亂吐口水。昨日雙方爭執期間，有辦事處內的職員受傷。

今日，當辦事處再有示威者抗議時，為免再出現混亂，辦事處沒有開門讓示威者內進，雙方隔著玻璃門爭論，門上貼有新告示，寫上「議員辦事處封鎖線 藍絲不得衝擊」字眼。雙方爭執約15分鐘後，大廈保安報警，有警員到場處理，示威者隨即離開。

長沙灣社區發展力量李文浩稱，「藍絲與狗不得內進」的告示於今年初時已張貼在辦事處門口，一直沒有人抗議，直至上周六（7日），突然有一批懷疑人士上門抗議，周日（8日）辦事處沒有開門，閉路電視拍攝到有示威者在辦事處門口吐口水。由於昨日示威者手持武器踩場，令有職員受傷，李文浩透露，今日沒有開門與示威者爭執，避免再有人受傷。

而辦事處所在的商業中心貼有告示，稱由於近日大廈有不明人士進入滋擾租戶，為提供寧靜環境，訪客一律需要登記才可內進。

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日前示威者抗議情況：