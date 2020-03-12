【11.11】馬鞍山「火人」脫壓力衣扯下皮膚　雙手滿佈水泡流血水

去年11月11日「三罷行動」，馬鞍山一名中年漢李先生，被人淋易燃液體、身體多處燒傷。事隔4個月，民建聯立法會議員葛珮帆指，李先生上半身四成皮膚被燒傷，經過四次植皮手術，傷口仍然經常流血，手部及手指活動能力有限。

壓力衣太緊 脫下時連同皮膚扯下

葛珮帆表示，李先生於今年2月出院，並在家休養，每周進行一次物理治療。最近一次治療時，治療師安排李先生穿全身的壓力衣。首兩日穿壓力衣時，疑因壓力衣太緊、植皮後的皮膚經常有水泡，脫下時就將皮膚一同扯下，導致皮膚出現不少窿及流血。「又要洗和消毒傷口，非常痛。」

其後，李先生的妻子於其傷口上，鋪一層棉花，但每次脫緊身衣仍會「扯傷」流血。葛引述李先生指，穿緊身衣時全身傷口都「痕到甩骨」， 扯傷流血的皮膚很痛。「因為緊身衣太緊、感覺太痕，晚上瞓唔到，經常眼光光等天光。」另外，左手傷口比較多，需要繼續包繃帶，兩手都有很多水泡、經常流血水。

目前，李先生雙手不能靈活運用，也拿不穩物件，生活都由妻子照顧。葛珮帆指，李先生的物理治療為一周兩次，但物理治療時太痛，李先生一周只肯去一次。李太買了器材，希望李先生多做運動，防止關節僵硬和肌肉萎縮，擔心影響他將來活動能力。