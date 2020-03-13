【新冠肺炎】約200戶駿洋邨準居民申請中轉屋　房署：3月底前入住

火炭駿洋邨檢疫中心上月投入運作後，已接收多批隔離人士，包括鑽石公主號郵輪港人、湖北省返港市民等，惟駿洋邨準居民周三（11日）開記招控訴屋邨被徵用，令他們大失預算。根據房屋署資料，本月初準居民交回的意向回條中，有200戶申請入住屯門寶田中轉房屋；約600戶放棄駿洋邨編配，要求分配其他公共屋邨單位，另外有8成準租戶選擇保留駿洋邨的編配及不需要申請中轉屋。

「駿洋邨準住户權益關注組」批評政府安排失當，令劏房戶延誤入伙及疫情肆虐下大失預算。（陳淑霞攝）

房屋署回應稱，早前向約4000戶駿洋邨準居民發信提供兩種安置方案，並要求於3月5日或之前交回回條，截至周一（9日），房屋署共收到約800份回條，當中約200戶要求保留駿洋邨的編配，並申請入住屯門寶田中轉房屋；另外約600戶要求在擴展市區的其他公共屋邨另配單位，署方預計可在3月底前分批安排合資格的申請者入住寶田中轉房屋。

而另外8成約3200名準租戶沒有交回回條，即代表他們選擇保留駿洋邨的編配並且不用申請中轉房屋。

火炭駿洋邨檢疫中心。(黃偉民攝)

早前房署提供兩種安置方案，準居民可保留駿洋邨的編配直至入伙，期間申請入住中轉屋；以及取消是次駿洋邨的編配，在擴展市區重新編配合適的單位。而如欲保留駿洋邨的編配直至正式入伙但不需申請入住中轉房屋，則無須向房屋署交回回條。