【新冠肺炎】新界藥房檢284瓶甲醇酒精　海關搗2銷售鏈拘20人

就屯門、粉嶺、上水及元朗區藥房涉嫌出售含甲醇製消毒酒精，香港海關分別在上月21日、3月2日及4日搜查藥房及藥房辦公室，先後共拘捕12人。海關今日（13日）表示，就有關案件再拘捕8人，當中包括產品的供應商、藥房負責人及店員，已成功搗破2條懷疑附虛假商品說明並含有毒甲醇消毒酒精的供應及銷售鏈。

海關早前接獲舉報，指粉嶺有藥房出售可疑消毒酒精，其後海關搜查4間分別位於粉嶺、上水及元朗的藥房，發現藥房出售的消毒酒精成份中有69%為乙醇，8.2%為有毒甲醇。海關分別於3月2日及4日拘捕藥房1男董事、3名男員工及1名屬於供應商的公司董事。

至於全港有20間分店的藥房集團「智文藥房」同樣涉出售甲醇製消毒酒精，海關於上月21日搜查該集團辦公室及其20間分店，檢取174支相關消毒酒精，行動中拘捕7人。海關表示，自2月底至今，再拘捕藥房集團另外5名董事及3名源頭供應商，成功搗破整條懷疑附虛假商品說明並含有毒甲醇消毒酒精的供應及銷售鏈。案中15名被捕人士現正保釋候查。整個行動中，共檢獲284瓶懷疑附有虛假商品說明的消毒酒精，目前正循《商品說明條例》及《消費品安全條例》調查案件。

除消毒酒精外，海關亦全面巡查全港各區出售的外科口罩，並在市面上試購超過90個外科口罩樣本。首兩批共40個樣本於2月通過含菌量測試，而第3批20個樣本的測試亦已完成，全部均符合含菌量標準。



海關亦在市面購買超過10個酒精搓手液樣本，並已就當中的10個樣本完成重金屬含量及含菌量測試，全部均合符標準，暫時未有發現有違反《消費品安全條例》的情況出現。海關指，將繼續以快速及全面手法，取締涉嫌違反相關條例的防疫用品供應及銷售鏈。